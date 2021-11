"Niko u klubu nije nezadovoljan ekipom!" Dragan Bajić nakon pobjede Igokee nad Megom: Tražio sam da budemo odgovorniji!

Igokea je trijumfovala nad Megom rezultatom 79:63 u meču osmog kola ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Ekipa Igokee trijumfovala je večeras nad u dvorani u Laktašima i najavila izlazak iz rezultatske krize.

Aleksandrovčani su do ovog duela na posljednjih sedam mečeva u svim takmičenjima upisali šest poraza, ali su partijom protiv tima kojim komanduje Vlada Jovanović pokazali da navijači mogu da se nadaju boljim partijama.

"Moram da kažem da je ovo jako bitna pobjeda za nas i da čestitam svojim momcima na dobro odrađenom poslu. Ja kao trener i svaki čovjek koji se bavi ovim poslom pribojavao sam se ove utakmice iz mnogo razloga. Stvarno imam respekt i prema Vladi Jovanoviću i njegovom radu i prema tom timu. Oni ove sezone pokazuju dobre igre i rezultate kao što je možda i normalno, mlad su tim i za očekivati je da imaju dosta oscilacija, večeras su možda najviše i pokazali", rekao je trener Igokee Dragan Bajić na konferenciji za novinare poslije meča.

O igri svog tima, strateg Igokee ističe:

"Mislim da smo, koliko smo imali vremena za odmor i pripremu utakmice, odradili jako dobar posao. Sve ono što smo se dogovarali kad je napadačka igra Mege u pitanju, to je ta tranzicija koja ih krasi, gdje dolaze do dosta lakih poena, i taj ofanzivni skok – mislim da smo u većem dijelu utakmice parirali. Možda je došlo do pada koncentracije kod nekih izgubljenih lopti gdje smo im dozvolili neke lagane poene, ali sve ostalo je bilo savršeno."

Ponovo je Bajić napomenuo značaj trijumfa nad mladim timom Mege, te poručio da ekipa ima apsolutnu podršku – kako njegovu, tako i rukovodstva kluba nakon rezultatske krize.

"Jako bitna pobjeda za nas jer smo bili u seriji poraza. Bez obzira kakav je protivnik, porazi ne prijaju nikome, kako meni i stručnom štabu, tako i igračima. Međutim, na najbolji način su se izvukli iz tih poraza i večerašnjom pobjedom sigurno vratili sebi dozu samopouzdanja. Rekao sam u svlačionici, ljudi koji vode klub i ja kao trener nismo nezadovoljni njihovim pristupom. Insistirao sam samo da podignemo nivo odgovornosti kad je naša igra u pitanju, kako defanzivno, tako i ofanzivno. Mislim da smo večeras u tome uspjeli i možemo da kažemo da smo stigli do ubjedljive pobjede. Pribojavao sam se utakmice jer je Mega tim koji igra od subote do subote, imaju dobru energiju, dobra tijela, a znajući da smo mi umorni. Dobro smo odgovorili, okrećemo se narednoj utakmici koju igramo u četvrtak, gostujemo Zadru. Pokušaćemo da odmorimo jedan dan, imamo jedan dan za pripremu utakmice i nadamo se pobjedi pred reprezentativnu pauzu, da imamo malo mira, kako bismo bili što spremniji za nastavak prvenstva", napomenuo je Bajić.