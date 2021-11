Intervju: Sa Partizanom uzeo 5 trofeja, sad došao da juri Smailagića: Željko je najbolji ikada, ali ljudi shvatite...

I ranije je igrao protiv crno-bijelih, ali sada priznaje - biće potpuno će biti drugačije!

U juniorskoj karijeri promijenio je mnogo klubova, pa je prvi put na seniorske terene izašao kao član Mornara. Kada je poslije dve godine u Hemofarmu bio smatran za najboljeg mladog centra Srbije uslijedio je logičan korak, potpis za šampiona.

U prve tri godine u Partizanu igrao je Evroligu, osvojio dvije titule u domaćem prvenstvu i jednu u ABA, a onda se vratio 2018. godine da svemu tome doda još dva osvojena Kupa Radivoja Koraća!

Sada, dvije godine poslije posljednjeg nastupa za crno-bijele vraća se u "Pionir" i nije mu svejedno! Đorđe Gagić će prvi put pred punom halom igrati protiv tima čija je nekada bio velika nada.

"Igrao sam jednom protiv Partizana kada sam bio u Igokei, ali ovo je druga priča skroz. Biće pun "Pionir" i sigurno da moraju da se iskontrolišu emocije", priča Gagić za MONDO.

Nekada mu je "Pionir" čuvao leđa i grmio kako bi on sa crno-bijelima došao do pobjede, a ovoga puta će biti na drugoj strani.

"Neće biti lako, mi smo profesionalci i to je tako, mora tako da se podijeli; emocija na jednu stranu, a košarka na drugu. Daćemo sve od sebe, pa ćemo vidjeti", dodaje stameni centar.

Izvor: MN PRESS

Poslije odlaska iz Beograda mnogo je lutao, igrao je od Tenerifa do Bjelorusije, a u Lijetkabelisu je konačno našao mjesto na kome će se duže zadržati.

"Ovdje sam već drugu sezonu, odigrao sam prošlu polusezonu u Panevežisu. Pronašao sam se kao igrač tu, imamo dobru ekipu, lijepu ekipu, Napravili smo rezultat prošle sezone, uzeli smo dvije medalje. Da se potrudimo da u Evrokupu prođemo dalje, neće biti sigurno lako", ističe Gagić.

Ključ uspjeha u Litvaniji je Nenad Čanak. Nekadašnji kapiten i trener crno-bijelih je već četiri godine u Lijetkabelisu i napravio je uigran sistem sa nekim igračima koje dobro poznajemo. Uz Gagića tu je i Nikola Radičević, nekadašnji plejmejker Crvene zvezde koji je jedno od najvećih pojačanja za ovu sezonu.

"Znači mi mnogo to što je Nenad tu, jer je teško razumjeti naš mentalitet. On radi ovdje četvrtu godinu, dovodio je i ranije igrače iz Srbije, pa čak i iz Hrvatske. Uklapam se u njegov sistem i to mi prija. Mnogo lakše su me prihvatili, tu mi je sad i Nidža i mnogo mi je lakše. Već mi je ovo druga godina ovdje uigran sam", priča nam centar Lijetkabelisa.

Tu je i Gediminas Orelik, Litvanac koji je prošlu sezonu proveo u sarajevskim Sparsima, pa i sa njim Gagić i Radičević mogu da progovore po neku riječ na srpskom.

"Jeste, pohvatao je neke riječi, jer i on razumije naš mentalitet,.Stvarno je super momak i tu nema greške sa njim. Iskreno ja se ni ne osjećam kao stranac ovdje uz njega, Čanka, Radičevića i sve ostale."

Kao što je trener Nenad Čanak pričao, ova ekipa nije navikla da igra pred ovako "vrelom" publikom i to će biti dodatni problem za Lijetkabelis.

"Čeka nas Partizan koji ima mladu ekipu, perspektivnu, talentovanu. Pred Partizanovim navijačlima njima će biti mnogo lakše da igraju. Moramo da se fokusiramo, da stavimo emocije na stranu, bez obzira što ja volim Partizan", ističe 30-godišnji centar.

Zek Ledej, Kevin Panter, Željko Obradović, to su imena koja su preko ljeta došla u Partizan i klubu dala veliki impuls da se napravi ozbiljan rezultat.

"Pričamo o dva igrača koji su igrali fajnal for, a Željko je najbolji trener u Evropi. Veliki je to projekat, mnogo mladih talentovanih igrača", ističe Gagić, ali i naglašava da ne treba "poletjeti" i da čak i Željku Obradoviću treba vremena kako bi sve postavio na svoje mjesto.

"Svi sada gledaju Partizan sa poštovanjem, ali nije lako nositi breme Partizana i taj pritisak. Razumijem oscilacije koje imaju, ali sve će to doći na svoje. Potrebno je shvatiti da za sve treba vremena", dodaje iskusni centar.

Na kraju je prokomentarisao i svoj posao na meču koji nas očekuje. U prethodnoj utakmici koju je Lijetkabelis odigrao sa Altausom u litvanskoj ligi dao je 23 poena i imao 5 skokova. Sada ga čeka nešto drugačiji posao nego onaj na koji je navikao...

"Smailagić je mnogo pokretan i atipičan, igra jako dobro licem i može da šutne za tri poena. Neće biti lako da ga zaustavim. Moraću da ga jurim po terenu, ali na meni je da probam da to uradim na najbolji mogući način i da nastavim sa što boljim igrama", završava Gagić svoj osvrt pred ovaj meč za MONDO.

U Partizan je došao kao mlad, da napreduje i igra Evroligu, sada dolazi kao iskusan igrač i stub jednog inostranog kluba, da bude neko ko će biti miran i ko će znati da pokaže svojim saigračima kako da ne podlegnu pritisku sa tribina.

Kao što je više puta ponovio, neće biti lako da se nađe sa druge strane crno-bijelih, ali ovoga puta će morati da da sve od sebe.

