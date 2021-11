Partizan mora nešto da pogodi! Željko otkrio Partizanov najveći problem - svaki dan radi na tome!

Crno-bijeli se nakon poraza u derbiju vraćaju evropskim izazovima.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana impresivan niz pobjeda sa početka sezone prekinuli su porazima u Evrokupu od Andore i ABA ligi od Crvene zvezde, a tu mini seriju probaće da prekinu u Evropi. Ponovo u Beogradskoj areni, crno-bijeli će u okviru Evrokupa dočekati litvanski Lijetkabelis na čijoj klupi sjedi nekadašnji trener Partizana.

Pored Nenada Čanka koji predvodi Litvance, na terenu će biti dva dobro poznata lica. Jedno je Đorđe Gagić, nekadašnji centar crno-bijelih, a drugo Nikola Radičević, momak koji je svojevremeno bio plejmejker Crvene zvezde.

O kvalitetima litvanskog tima već sve zna Željko Obradović, koji je za klupski sajt istakao protiv kakvog tima će igrati Partizan.

"Oni su ekipa koja igra, uslovno rečeno, tipičnu litvansku košarku. Razlika je u tome što su tim koji je orijentisan prije svega na unutrašnju igru i očekuju mnogo od igrača na poziciji pet, Gagića. To su prve ideje koje imaju u napadu, ali je važno istaći i da su u dosadašnjem toku Evrokupa imali prosjek od 28 upućenih šuteva za tri poena po meču. Tu prednjači igrač na poziciji četiri Oreli, koji je šutirao 7 od 14 na prošloj utakmici i negdje u prosjeku ima 9 pokušaja za tri poena. Ono što mi treba da radimo jeste da smanjimo taj njihov broj pokušaja i da im onda smanjimo procenat šuta. To je bez ikakve sumnje ključ utakmice, njihova unutrašnja igra, šut za tri poena plus ofanzivni skok gdje se Gagić i igrači na pozicijama dva i tri zalijeću na skok u napadu.

Trenera crno-bijelih trenutno najviše brine procenat šuta njegovog tima. Nije zadovoljan kako trenutno izgledaju brojke i na tome svakodnevno radi sa igračima.

"To je ono o čemu treba najviše da vodimo računa i da probamo da budemo na nivou odbrane kako smo bili do sada, s tim da moramo igrati bolje u napadu. Kada to kažem, prije svega mislim da igramo brže u tranziciji, brže u situaciji pet na pet na pola terena i moramo nešto i da ubacimo. U posljednje vrijeme dosta otvorenih šuteva promašujemo i imamo slab procenat šuta. To je nešto na čemu radimo svaki trening", zaključio je Žoc.

Partizan u Evrokupu ima skor 3-1, i poziciju deli sa Huventudom i Andorom. U grupi A maksimalan učinak ima samo ekipa Lokomotive iz Kubana, dok je Lijetkabelis na skoru 2-2.