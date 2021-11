Radonjić o reakciji na uvrede Željku Obradoviću: Uradio sam ono što mislim da treba!

Osvrnuo se na vječiti derbi i otkrio da će Zvezdi bitan igrač faliti u Španiji.

Crvena zvezda nakon pobjede u "vječitom derbiju igra meč sa Baskonijom u Evroligi, a nakon toga se očekuje meč sa Realom, takođe u gostima.

Ipak prije pitanja o protivnicima novinare je zanimalo da šef struke crveno-bijelih prokomentariše situaciju sa meča protiv Partizana, kada je smirivao pogrdna skandiranja za Željka Obradovića sa tribina.

"Uradio sam što mislim da smatram da treba da se uradi", rekao je kratko Radonjić.

Potom se osvrnuo na raspored svog tima i naredna dva meča u Španiji.

"Trošiti vrijeme na to koliko je teško... Tako je kako je. Imamo već danas trening i put, sutra meč. Poslije toga idemo za Madrid, imamo duel protiv Reala. Naravno to kratko vrijeme koje imamo koristimo da se upoznamo sa ovim što je potrebno za meč i da se trudimo da budemo dobri u tom duelu", rekao je on.

Baskonija je neposredno pred put crveno-bijelih u Vitoriju smijenila Duška Ivanovića i dovela Nevena Spahiju na mjesto šefa struke.

"Po posljednjoj informaciji koje smo dobili došlo je do promjene trenera. Vidjećemo šta tu on može da promijeni stvari tokom utakmice. Tim koji će sa svojim kvalitetima naravno na parketu dati sve od sebe da nas savlada i da dođu do bodova", dodao je.

Muči muku Crvena zvezda sa povredama igrača od početka sezone, a sada je opet ostala bez jednog od najboljih!

"Mi ćemo pokušati da napravimo najbolju moguću pripremu i da pružimo koliko je to moguće u tom duelu. Na put idemo bez Mitrovića, on je dobio eroziju rožnjače juče poslije meča. Zbog udarca prstom ili tako nešto. Pokušaćemo to da nadomestimo koliko je to moguće", smatra Radonjić.

Upitan je i da li je zadovoljan debijem Stefana Markovića za crveno-bijele, ali nije želio mnogo o tome:

"Smatram da je tim bio dobar, odigrali smo dobar meč i to je bilo najvažnije", završio je Radonjić.