O svemu tome je dan kasnije pričao Nebojša Čović. U Zvezdi su brzo reagovali na takve poteze pojedinaca, pa su smirivali strasti na tribinama.

"To smo se svi dogovorili, da zaustavljamo takve nemile scene i skandiranja. Atmosfera je bila sjajna, s tim da nije bilo potrebno to nevaspitano navijanje. Mada, to se vuče od one utakmice Zvezda - Fenerbahče, ali da zaboravimo, prošla voda", kaže Čović za "B92".

Ovako je izgledao derbi:

Vidi opis U Zvezdi ljuti na pojedince: Nedopustivo je nevaspitano navijanje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 1 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 2 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 3 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 4 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 5 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 6 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 7 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 8 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 9 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 10 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 11 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 12 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 13 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 14 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 15 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 16 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 17 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 18 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 19 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 20 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 21 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 22 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 23 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 24 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 25 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 26 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 27 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 28 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 29 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 30 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 31 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 32 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 33 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 34 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 35 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 36 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 37 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 38 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 39 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 40 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 41 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 42 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 43 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 44 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 45 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 46 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 47 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 48 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 49 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 50 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 51 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 52 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 53 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 54 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 55 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 56 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 57 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 58 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 59 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 60 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 61 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 62 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 63 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 64 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 65 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 66 / 68 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 67 / 68 Izvor: MN PRESS Br. slika: 68 68 / 68

Gestikulacijama je sve smirio i Dejan Radonjić koji je danas pričao o tom potezu.

"Radonjić je reagovao, reagovali su i ostali i što se nas tiče, to nismo podržavali nikad, ni za igrača, ni za trenera, ni za porodice, što se desilo na Partizan - FMP, na šta je Željko reagovao gestikulacijama."

Potom je Čović pričao o ubačenim predmetima i to ga je iznerviralo.

"Bilo je ubacivanja predmeta na teren, čak i jednog tvrdog predmeta, ne znam ko je to i nadam se da ćemo da pronađemo tu osobu, ali moram da pitam - kakvu pamet imaš čovječe kada uzmeš čokanjčiš pa ga baciš na teren!? Takvo ponašanje je nedopustivo. Svi su očekivali da će navijači Zvezde da se ponašaju kao i pojedine grupe Partizanovih navijača. Preduzeli smo sve da se ne dogodi i nije se dogodilo."

Pogledajte 00:06 Dejan Radonjić prekida skandiranje Dejan Radonjić prekida skandiranje Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Osvrnuo se na samu utakmicu i dešavanja na parketu.

"Mislim da je bila napravljena atmosfera previše naduvanog balona. Zvezda ima sistem koji je već 10 godina postavljen i u kontinuitetu to radimo, imali smo i promjene trenera. Radonjić je sad tu u drugom mandatu drugu sezonu. Koncipirali smo tim računajući da nas čekaju veliki izazovi u ABA ligi i u Evroligi, uz užasno naporan kalendar takmičenja. Imali smo mnogo više utakimca nego Partizan i to teških."

Pohvalio je crno-bijele i Željka Obradovića.

"Partizan će rasti i Željko će to oblikovati. Nije nam bilo opterećenje što je došao Željko, cijenimo ga po rezultatima u košarci i van košarke, imao sam priliku s njim da radim i u KS Jugoslavije, sjećate se i Olimpijskih igara 1996... Ali cijeli koncept Zvezde nije koncipiran tako da se plašimo bilo koga. Imamo jasnu strategiju - hrabrost i iskustvo. Imamo veliki broj igrača koji znaju i kvalitetni su, kao što i oni imaju igrače koji imaju znanje i kvalitet, ali bitno je da sve euforije nestanu", zaključio je Nebojša Čović.