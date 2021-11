Odigrao prvi derbi, dobio ga, pa otkrio: Ključno je što vjerujemo prvom do sebe, čuvamo leđa jedni drugima!

Prvi "vječiti derbi" je iza plejmejkera Zvezde, a on je istakao nekoliko ključnih stvari.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je dobila prvi derbi u sezoni, a Dejan Radonjić je mogao da računa i na Nikolu Ivanovića! Plej crveno-bijelih oporavio se od virusa korona, igrao je u Evroligi, a sada je prvi put zaigrao i u sudaru crveno i crno-bijelih.

Crnogorski košarkaš je poslije meča istakao da je njegov tim popustio u jednom momentu, ali da je u velikoj većini utakmice kontrolisao rezultat i igru.

"Imali smo loš period u trećoj četvrtini, kada smo dopustili Paritzanu da dođe na pet poena, ali imali smo kontrolu oko 90 odsto meča i slavili u jednoj bitnoj utakmici, za nas i za Partizan", rekao je Ivanović.

Istakao je da će pamtiti ovaj meč i da je velika čast igrati pred "Pionirom" koji je "gorio".

"Moj prvi derbi, dosta je zanimljivo i specifično. Velika je čast igrati na ovakvom meču. Svakako je za pamćenje", dodao je on.

Kada je uptian šta je presudilo, rekao je da je to bila čvrsta odbrana.

"Mislim da smo od početka imali ozbiljan pristup, od početka je bila čvrstina u odbrani koju smo imali i njegovali cijele sezone, takođe smo i u ovoj utakmici odigrali na vrhunskom nivou. To je ključna stvar", smatra plej Zvezde.

Nema vremena ni za kakvo slavlje, čeka njega i njegove saigrače dupli program u Evroligi!

"Nerealno izgleda da već prekosutra igramo, sutra imamo trening i put i već prekosutra igramo mnogo bitnu utakmicu protiv ekipe Baskonije. To je ritam na koji moramo da se naviknemo i da prebacimo mozak na sve što slijedi, da se igra bukvalno na svaka dva dana. Već sad je ova utakmica prošlost, da ne pričam ujutru kad se probudimo. Bitno je da odmorimo um i tijelo, da se pripremimo za Baskoniju koja je prošlu utakmicu u Evrligi odigrala vrlo loše i protiv nas će tražiti način da pobijedi. Moramo da budemo svjesni koliko nam znači ta pobjeda i da odigramo dobro kao noćas", smatra on.

Od derbija kaže nije imao nikakva očekivanja.

"Nisam imao očekivanja, kao i pred svaki meč, izlazimo da damo sve od sebe, pa šta nam Bog da."

Na kraju je istakao timski rad kao najveću vrlinu ove ekipe crveno-bijelih.

"Ključno je to što vjeruješ čovjeku koji je pored tebe. Jedni drugima čuvamo leđa i možemo se osloniti jedni na druge u toku utakmice. Definitivno nam znači to i prikazano je i rezultatima u prethodnom periodu", smatra on.

Prokomentarisao je i dolazak Stefana Markovića koji je debitovao na ovom meču.

"Da se ne naljuti, on je veteran ili polu-veteran. Bio je jedan od najelitnijih plejmejkera u Evropi, od njega može da se mnogo nauči i može mnogo da pomogne ekipi u postavci napada, u defanzivnim zadacima. Može da bude veliki plus za ovu ekipu", završio je Ivanović.