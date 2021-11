Što je bio Mitar na klupi? E, pa sad... ! Piksi je vjerovao i zato Srbija ide u Katar! Gdje je limit ovog tima?

Selektor Piksi Stojković ostao je potpuno smiren i poslije pobjede. Primao je čestitke i ponavljao da je vjerovao u svoje momke.

Izvor: Twitter/Pritnscreen/@nasaczv

Srbija je uspjela! Selektor Dragan Stojković Piksi i njegovi momci ostvarili su istorijsku pobjedu, najveću srpskog fudbala još od 2010. i direktno su otišli na Mundijal u Katar 2022.

Poslije utakmice, selektor je primao čestitke.

"Po onome što smo pokazali večeras, zaslužili smo da pobijedimo. Momci su odifgrali takmičarsku utamicu, sa uvjerenjem da možemo da pobijedimo. Oni su za mene praktično prvaci Evrope sa svim tim igračima. Ovo je veliki uspjeh za Srbiju i srpski fudbal, svi zaslužuju čestitke", rekao je Stojković za "Sport klub".

"Od početka smo govorili da nas u Lisabonu čeka finale i to se i desilo. Znali smo da je to rezultat koji nas vodi na željeno mjesto. Mentalna snaga, požrtvovanje, taktička zrelost, poštovanje svih principa koje smo tražili. Sve to je dovelo da Srbija treba da bude ponosna. Ne bi se ništa promijenilo i da je ostalo nerešeno, momci su zaslužili sve čestitke i Srbija ima pravo da slavi noćas", dodao je selektor.

Mnogi su bili iznenađeni kada su vidjeli da je Aleksandar Mitrović na početku bio rezerva.

"E, pa sad... Ne znam šta da vam kažem. Moj posao je da osmislim, prenesem igračima, da ih ubijedim i sve je to na kraju rezultiralo ovako kako se završilo, sa te taktičke strane je stručni štab odradio svoj dio posla i igračima je do tančina objašnjeno šta i kako treba da rade na terenu. Bila je prelijepa igra. Ma, mi smo vjerovali u to. Stalno sam govorio da niko od protivnika nema krila i ne leti, to je igra 'deset na deset', pokazali smo veliko srce, volju, motivaciju i na kraju se vratilo i bilo je kako treba".

Piksi je potom dodao...

"Juče su me pitali na konferenciji za 1984. godinu (i posljednju pobjedu protiv Portugala, upravo njegovim golom). Rekao sam im da tradicije postoje da bi se rušile, eto poslije 37 godina srušili smo tu tradiciju i pobijedili smo Portugal u Lisabonu".

Prvi put od 2010. Srbija je pobedila elitnu reprezentaciju. Gdje je limit tima?

"Nemamo limit. Poslije ovoga ćemo analizirati sve, a sve što je urađeno u prethodnom periodu je urađeno perfektno. Zaslužili smo sve, vidjećemo za kasnije, ima vremena, imamo potencijal za mnogo veće stvari".