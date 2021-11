Zvezda stegla odbranu, Partizan "pojela" svjetla derbija: MONDO kolumna o ABA ligi - više nema nepobjedivih na Jadranu

Kolumnista MONDA Miloš Jovanović u osvrtu na prethodnu "jadransku" rundu najveću pažnju posvetio "vječitom" derbiju

Izvor: MN PRESS

Osmo kolo, i nema više neporaženih!

Partizanov savršeni niz prekinut je još sredinom ove nedjelje u Andori, ali sada je došlo vrijeme i za njihov prvi ABA poraz, i to u prvom ovosezonskom vječitom derbiju. Samim time, imamo i novog lidera na jadranskom termometru... Ali imamo i neka "gibanja" u srednjem i donjem domu.

CRVENA ZVEZDA (7-1, prošle nedjelje 2.)

Derbi uvijek nosi neke priče o taktičkim nadmudrivanjima, ali ovdje nadmudrivanja prosto nije bilo – Zvezda je odigrala onako kako inače igra, nametnula svoj ritam i pobijedila. Pa opet, bilo je tu par minijatura – Kevin Panter je opstruiran do maksimuma, a u odbrani su crveno-bijeli eksploatisali neiskustvo Alena Smailagića, i to uglavnom preko odličnog Luke Mitrovića, MVP-a ove utakmice. Mora se ovde spomenuti i Ostin Holins, koji je ponovo defanzivno isporučio svoje – ona trojka će mu sigurno biti veliki podsticaj za dalje.

PARTIZAN (7-1, prošle nedjelje 1.)

Prvi poraz Partizana na Jadranu je ujedno i onaj koji navijači najmanje vole da vide – u derbiju. Partizanova ljetošnja pojačanja su izgledala izgubljeno u utakmici ovako visokog intenziteta, i može se reći da je samo Alen Smailagić odigrao energetski na nekom zadovoljavajućem nivou, dok su Ledeja, Pantera i pogotovo Madara "pojela" svjetla pozornice. Ostaje misterija zašto je Obradović čekao sa uvođenjem Dalasa Mura, koji je do ove utakmice uglavnom služio kao "šilo" kada napad trokira – kad je on bio na parketu, Partizan je konstantno prijetio.

BUDUĆNOST (6-2, prošle nedjelje 3.)

Podgoričani su izašli iz mini-krize pobjedom protiv Zadra, u kojoj su konačno malo "opustili ruku". Deset ubačenih trojki iz devetnaest pokušaja je rekord sezone, a Aleksandar Džikić je stigao i malo da ekonomiše sa minutima, pa su nosioci igre stigli malo i da odmore. Publika je takođe pozdravila povratak Suada Šehovića na parket, koji je otpozdravio sa tri ubačene trojke. A i Micov je krenuo polako da se zagrijava...

CEDEVITA OLIMPIJA (5-3, prošle nedjelje 4.)

PR sektor kluba je možda malo i pretjerao obznanom o raskidu ugovora sa Markus Kinom dok je trajala prva četvrtina utakmice protiv Mornara, ali ekipu to svakako nije omelo. Iako je šut za tri bio lošiji nego obično, Cedevita je energetski rasturila Barane u posljednjem periodu i upisala novu pobjedu u "Stožicama". Ako je istina da je otkaz Kinu otvorio mjesto za Žan-Marka Šiška, onda je to zapravo i dosta promućuran potez. Vidjećemo...

FMP (6-2, prošle nedjelje 5.)

Pričajte šta hoćete, ali FMP igra jako, jako, jako zabavne utakmice. Protiv Studentskog Centra vidjeli smo NBA broj poena i enormna uzbuđenja u finišu – tri vezane trojke slomile su otpor Podgoričana, a impresivan je ponovo bio Brajs Džons, čija se serija pogodaka sa penala i dalje nastavlja. Trenutno smo na brojki od četrdeset i jednog uspješnog penala u nizu, a rekord je... pa... negdje između 54 i 70. Ali o tome u utorak.

IGOKEA (4-4, prošle nedjelje 7.)

Igokea je jedna od teže predvidljivih ekipa ove sezone. Roster je kvalitativno jako dobro nivelisan, ali oscilacije u formi su velike, pa često dođe i do iznenađenja tamo gdje ih niko ne očekuje. Opet, Mega nije mogla da se adekvatno odbrani u Laktašima, i Dragan Bajić je konačno nametnuo ritam koji odgovara njegovoj ekipi i upisao još jednu pobjedu. Dalibor Ilić je sve konzistentniji – ponovo je postigao 22 poena, a njegov šut za tri poena je sve opasnija stavka u arsenalu.

CIBONA (5-3, prošle nedjelje 9.)

Ono što su Cibona i Borac odigrali kraj Morave je, blago govoreći, bilo bolno za gledati. Ali treba pobijediti i u takvim utakmicama, i Cibona je ovaj put bila prisebnija u završnici i odnijela cijeli plijen. Nakon male pauze, Nejt Rivers ponovo brani obruč svom snagom (čak šest blokada), a partiju karijere odigrao je Lovro Gnjidič (19 poena, 8 asistencija, 5 skokova, indeks 30). Jedino brine ona nula pored Prkačinovog imena – druga ove sezone. Previše za igrača kojeg cijene kao draft prospekta.

MEGA (3-5, prošle nedjelje 6.)

Svake nedjelje, ja mislim da se kada pričamo o Megi može naglasiti da je ovo jako mlada ekipa i da su oscilacije u formi standardna stvar, i nećemo pogriješiti. Poraz u Laktašima ne čudi, ne čudi ni to što je Matković indeks 40 ispratio indeksom 4, ni što je Jović promašio svih sedam šuteva za dva. Svaka sezona je novi ispit za Megine klince, i to je prosto tako. Ali, ponovićemo još jednom da obratite pažnju na Samsona Ruženceva – momak ima ozbiljnu ruku (trojke 5/6 u tri utakmice), i tek će da dobija minute.

DERBI SC (4-4, prošle nedjelje 8.)

Šta reći kad daš 99 poena i izgubiš? Imao je Derbi pobjedu u džepu u Železniku, međutim serija trojki domaćina, kao i neke pogrešne odluke svojih igrača, učinile su da ona isklizne. Džastin Edvards jeste dao 15 poena, ali je okasnio na nekim ključnim odbranama kod već spominjanih trojki FMP-a – Kamenjaš, opet, nije dovoljno iskorišćen iz pika. Takođe, hoćemo više šuteva za Flečera Megija! Ono što je pogodio u finišu su nekakvi Stef-Klej nivoi ludosti.

KRKA (3-5, prošle nedjelje 11.)

Ekipa iz Novog Mesta je u Split došla drastično oslabljena – bez Stavrova, Štergara i već duže vrijeme odsutnog Špana, Krka prosto nije imala dovoljno „dubine“ u rotaciji da se odbrani od Splita koji je zapravo ispogađao dosta onih svojih ludih šuteva. Pa opet, poraz ostaje u sjenci povrede Hasana Frenča koja uopšte nije izgledala naivno – nadamo se da će se Amerikanac što prije oporaviti i stići da pomogne drugarima iz "galskog sela".

BORAC (2-6, prošle nedjelje 10.)

Ne možete se nečemu dobrom nadati ako za dva u jednoj utakmici šutirate 10 od 40, a za tri devet od 29. Sa tim procentima, čak je i ovaj tijesan poraz protiv Cibone nekakva premija, iako su Čačani u jednom trenutku vodili i dvocifreno. Marko Marinović će morati da nađe sigurniju produkciju poena od čistog forsiranja šuta za tri – ovde prije svega mislim na Pecarskog i Marinkovića, koji moraju da se pojave pod košem i malo daju "lufta" svojim šuterima. Makar Hanter Hejl i dalje „rešeta“.

SPLIT (2-6, prošle nedjelje 14.)

"Oni ovu utakmicu ne mogu da pobijede, možemo samo mi da je izgubimo", grmio je Srđan Subotić na svoje igrače tokom jednog tajm-auta u četvrtoj četvrtini. Prilično hrabra izjava ako uzmemo u obzir kako „žuti“ igraju ove sezone, ali sreća prati hrabre – kanonadom trojki Split je srušio nezgodnu Krku, a fenomenalnu utakmicu odigrao je Nejc Barič (20 poena, 10 asistencija). Veteran Karlo Žganec je ponovo zaigrao i odradio „ono svoje“ (10 poena, 10 skokova), i potvrdio ono što uporno drobimo ispočetka – kad Split ima "nešto" pod košem, lakše se diše.

MORNAR (1-7, prošle nedjelje 12.)

Renesansa u Baru bila je kratkog daha. Mornar jeste odigrao lepih tridesetak minuta u Ljubljani, ali je sve to pustio niz vodu u četvrtoj četvrtini koju je Cedevita pobedila sa 23 prema 5. I to još i nekako, ali da te ekipa nadskoči 42-18, i da meč završiš sa 26 indeksnih poena, e to već...o budućnosti Korija Dejvisa i Džozefa Luisa pričamo već neko vreme, ali biće stvarno iznenađenje ako makar jedan od te dvojice ne razduži opremu do sledećeg vikenda.

ZADAR (1-7, prošle nedelje 13.)

Edin i ja često pričamo da Budućnost uglavnom svoje „lakše“ utakmice rješava tako što sačeka da se protivnik sam ustrijeli, pa onda oni odrade posao. Prvi protivnik koji im je to i zaista dopustio ove sezone bio je Zadar – ni u jednom momentu nije postojala sumnja da će se Podgoričani oznojiti više nego što je neophodno. Pa opet, bodovi se, ako ste Zadar, ne love u „Morači“, i toga su svi svjesni. Vidjećemo mogu li Zadrani izvući nešto protiv Igokee u sljedećem kolu...