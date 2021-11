Đoković se oglasio o kraju karijere: Objasnio je šta je zaista htio da kaže - neće tako skoro u penziju!

"Broj 1" objasnio novinarima šta je zapravo htio da poruči na terenu.

Mnogo polemika izazvala je izjava Novaka Đokovića poslije pobjede protiv Kaspera Ruda, jer je njom nagovijestio da bi uskoro mogao da se povuče.

Na konferenciji za novinare poslije meča u Torinu, "Broj 1" je rekao šta je zaista htio da kaže.

"Jednostavno, ne mislim da je to (kraj karijere) 'iza ugla', da to tako kažem. Osjećam da imam još dosta godina u nogama, u srcu i u glavi. Sve dok je tako, nastaviću da igram, jer zaista volim ovaj sport. Tenis mi je izazov i motiviše me", rekao je Đoković.

Dakle, Noletovi rivali moraće još dugo da čekaju da se najveći teniser u istoriji skloni sa pozornice, a on će do tada ostati fokusiran na odbranu trona. U ovom trenutku, njegov glavni zadatak je osvajanje Završnog Mastersa u Italiji, a potom i nastup za Dejvis kup reprezentaciju, poslije čega će otići na kratak odmor do perioda oko Nove godine, kada će teniseri polako hvatati zalet za početak takmičarske 2022. godine.

Biće to samo još jedna u nizu Novakovih godina, kojih neće biti još malo.