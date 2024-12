Partizan dobija 3.600.000 evra: Rasim Ljajić se oglasio zbog novog ugovora!

Biće to dovoljno novca da Partizan preživi UEFA monitoring u januaru.

Važna vest stiže iz Humske, baš pred termin u kojem će UEFA sprovesti novi monitoring i prgledati klupske finansije kako bi odlučila o evropskoj licenci Partizana. Novac koji bi mogao da bude presudan u ovom slučaju Partizanu šalje Telekom Srbija, nakon produžetka višegodišnje saradnje kojom su obje strane zadovoljne.

Fudbalski klub Partizan je produžio saradnju sa kompanijom Telekom Srbija, koja u novom aranžmanu ostaje jedan od ključnih sponzora kluba. Na pragu decenije saradnje, ovo strateško partnerstvo oslikava kontinuitet i značaj podrške u izazovnim vremenima za klub.

"Produženje saradnje sa kompanijom Telekom Srbija dolazi u ključnom trenutku, kada pokušavamo da stabilizujemo klub i vratimo ga na pozicije koje mu s pravom pripadaju. Njihova podrška, naročito u godini kada obilježavamo 80 godina od osnivanja, dodatno osnažuje ove napore i ima specifičnu težinu. Radujemo se novim zajedničkim projektima i uspjesima koji će dodatno učvrstiti ovo partnerstvo“, izjavio je predsjednik Radne grupe FK Partizan Rasim Ljajić.

Kako prenosi MozzartSport, riječ je o dvogodišnjem ugovoru teškom 3.600.000 evra. Partizan će zbog ogromnih dospjelih obaveza cjelokupan iznos dobiti odmah, a taj novac rasporediće na različite strane u narednih dvadesetak dana. UEFA monitoring zakazan je za 15. januara, pa crno-bijeli nemaju mnogo vremena da se snađu i zatvore rupe od kojih su neke već godinama otvorene.

Novac koji je Telekom Srbija pripremio za Partizan nije dovoljan da se saniraju svi troškovi koje klub ima, ali bi crno-bijeli trebalo da "isplivaju". Nedavno smo saznali koliko novca timu iz Humske treba u januaru.

"Prvi sljedeći zadatak je da prođemo ovaj drugi monitoring Uefe, 15. januara. To je već prva, ne mala prepreka. Jer prema klubovima imamo zaduženja od 3.300.000 evra. Samo prema klubovima. Prema igračima je ukupan dug oko 9.000.000 evra, ali to ne ide sve odmah. Ono što su obaveze prema igračima sada, to je oko 2.500.000 evra. Sad treba da sa svima njima pregovaramo oko reprograma. Cilj je da ovih 6.000.000 smanjimo na pola, ako možemo", rekao je Rasim Ljajić prije nekoliko nedjelja.

