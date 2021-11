Zvezda opet organizuje turnir Evrolige: "To je dokaz da imaju povjerenje u nas"

Već deceniju traje sjajna saradnja.

Košarkaški klub Crvena zvezda ponovo je dobio organizaciju kvalifikacionog turnira Evrolige za juniore ANGT. Kako je danas saopšteno iz beogradskog kluba, turnir će se održati od 25. do 27. februara naredne godine u Beogradu, a kao i do sada, nosiće ime preminulog navijača Zvezde Marka Ivkovića.

"Dobijanjem organizacije ovog turnira, 11. put, Evroliga je još jednom iskazala ogromno povjerenje koje ima u KK Crvena zvezda i produbila saradnju koja traje više od jedne decenije", navodi se u saopštenju.

Ekipe će kao i svake sezone biti podjeljene u Grupu A i Grupu B, a po dvije najbolje obezbijediće mjesto u polufinalu. Osvajač turnira plasiraće se na završni turnir, "fajnal-ejt", koji se igra u vrijeme održavanja "fajnal-fora" za četiri najbolje ekipe u Evroligi.

Evroliga organizuje četiri kvalifikaciona turnira, a osim u Beogradu, juniori će igrati u Minhenu od 21. do 23. januara, Patri od 25. do 27. marta i u Varezeu od 1. do 3. aprila.

