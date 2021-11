Jusuf Nurkić uzvratio Nebojši Čoviću: Za mene u Beogradu postoji samo Partizan!

Centar Portlanda Jusuf Nurkić prokomentarisao je izjavu prvog čovjeka Crvene zvezde Nebojše Čovića.

Izvor: Tanjug/AP/Craig Mitchelldyer

Bosanskohercegovački centar gostovao je kod Igora Miklje u novoj epizodi emisije "Sportlight" i tom prilikom prokomentarisao Čovićevu izjavu da nikad ne bi mogao da obuče dres crveno-bijelih zbog ranijih neprimjerenih izjava.

"Kada vas kriminalci prozivaju, onda znate da radite nešto dobro, je l’ tako? Za dotičnog nemam baš puno riječi. Za mene postoji samo jedan klub u Beogradu, a to je Partizan, tako da svakako ja ne bih mogao da igram za Zvezdu, htio on to ili ne", rekao je Nurkić za "Sport light".

... Izvor: Youtube/ Sport Light

Podsjetimo, Čović je ranije odbacio mogućnost da Nurkić ikada obuče dres Zvezde zbog njegovih istupa u javnosti poput postavljanja na Tviter "Džamije poglavnika Ante Pavelića", koju je napravio ustaški vođa 1944. godine u Zagrebu, što je izazvalo osude čak i njegovih sunarodnika.

(mondo.ba)