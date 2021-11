Selektor "zmajeva" uoči meča protiv Češke: Momci zaslužuju da napunimo dvoranu!

Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Japanu, Filipinima i Indoneziji.

Izvor: Anadolija/Samir Jordamović

"Zmajevi" igraju protiv Češke Republike u Skenderiji 26. novembra, a tri dana kasnije gostuju Bugarskoj.

Uoči prvog meča održana je pres konferencija na kojoj se obratio selektor Vedran Bosnić, koji je izrazio nadu da će njegov tim imati veliku podršku navijača.

"Dugo nismo igrali kod kuće. Mislim igrali smo balon u Sarajevu, ali nažalost bez publike. Ovi momci su otišli na Evropsko prvenstvo kada je malo ko mislio da će oni to uspjeti. Zaslužili su u petak da napunimo dvoranu koliko možemo. Ako su to četiri hiljade, da onda bude četiri hiljade ljudi. I da dobiju taj pljesak, novu energiju i da nam pomognete svima da odigramo što bolju utakmicu u petak i da probamo pobijediti", rekao je Bosnić, a prenio zvanični sajt Košarkaškog saveza BiH.

Selektor "zmajeva" osvrnuo se i na Češku koja dolazi oslabljena u Sarajevo.

Bosnić je dodao da je nastup Džanana Muse, koji je pozitivan na korona virus, i dalje upitan. Ukoliko danas ili sutra bude negativan na testiranju, onda postoji mogućnost da dođe u Sarajevo. No, zbog njegovog slučaja i činjenice da je Darko Talić bolestan naknadno je pozvan Ibrahim Durmo, košarkaš tuzlanske Slobode.

"Znamo da nema Veselog i Satoranskog. Za ove ostale, ako vi znate recite nam. Mi ne znamo 100% koji su to da neće doći. To je jako dobra ekipa. Igrali su Olimpijske igre. Naravno da su mnogo jači Veselim i Satoranskim. To je jako dobra ekipa koja igra dugo zajedno, koja trči tranziciju jako dobro. Svi šutiraju. Visoki igrači se izvlače i šutiraju. Imaju istog trenera dugi niz godina. Igraju uglavnom isti sistem. Ne bih puno pričao o njima, već o nama. Mi želimo pobjedu. Oni jesu jaki, ali mi želimo pobjedu", istakao je bh. selektor.

Bosnić je upitan i da li reprezentacija BiH može biti prva u grupi.

"Ono što mogu reći jeste da ćemo se za svaku utakmicu dobro pripremati i željeti pobijediti. Ako to bude dovoljno da budemo prvi, bićemo prvi. Mi gledamo na ove kvalifikacije da budemo među prvih tri, jer nam to donosi drugi krug kvalifikacija", dodao je Bosnić.

Edin Atić, košarkaš podgoričke Budućnosti rekao je da se raduje utakmici reprezentacije pred publikom nakon dvije godine pauze zbog pandemije.

“Poznajem dva-tri igrača Češke, mislim da po kvalitetu nisu ništa bolji od nas. Možemo im parirati i igrati protiv njih“, kratko je rekao Atić.

Džon Roberson, igrač Strazbura, istakao je da je izuzetno ponosan što je odabran da upravo on kao stranac nosi bh. dres.

"Nastojaćemo da se što kvalitetnije pripremimo, analiziraćemo protivnike i očekujem pobjede u ove dvije utakmice. Čast mi je igrati za reprezentaciju BiH. Znam da za stranca ima samo jedno mjesto i ponosan sam što je selektor baš meni dao povjerenje. Takođe, uzbuđen sam što ćemo igrati pred navijačima. Daćemo sve od sebe, igraćemo žestoko i nadam se da ćemo slaviti zajedno s navijačima", optimista je Roberson.

Vedran Princ, direktor košarkaške reprezentacije BiH, pojasnio je da zbog epidemiološke situacije neće biti moguće potpuno otvoriti tribine dvorane, nego tek nešto više od polovine kapaciteta. Takođe, naglasio je da svi koji budu željeli prisustvovati utakmici protiv Češke, uz ulaznicu, moraju imati potvrdu o potpunoj vakcinaciji, preboljenom kovidu 19 ili negativan PCR test.

"Nismo imali priliku kao reprezentacija igrati skoro dvije godine i nadam se da će im to biti velika podrška, jer su to svojim dosadašnjim rezultatima, zalaganjem i borbom za reprezentaciju zaslužili“, kazao je Princ.

Susret BiH - Češka igra se sljedećeg petka u 20 sati u dvorani “Mirza Delibašić“ u KSC Skenderija. Tri dana kasnije bh. tim će u Botevu gostovati Bugarskoj.

