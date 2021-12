Dalibor Ilić uzeo MVP nagradu u ABA ligi, sad sanja NBA: Trud i zalaganje su se isplatili, na dobrom sam putu!

Talentovani košarkaš Igokee i reprezentativac Srbije napreduje iz dana u dan, te se nada da će u budućnosti dobiti priliku da nastupi u najjačoj ligi svijeta.

Iz godine u godinu, iz dana u dan, Dalibor Ilić sve više napreduje, što je potvrdila i nedavna nagrada na najkoristnijeg igrača ABA lige (MVP) u novembru.

Ilić je u 11. mjesecu na jadranskim terenima prosječno bilježio 20 poena, 7,3 skoka i 1,7 ukradenih lopti, čime je dospio na prvo mjesto rang liste po broju postignutih poena, te na peto mjesto najboljih skakača.

"Ovo je velika stvar, kako za mene, tako i za sam klub. Sav trud, zalaganje, individualni pored timskog rada, dolaze do izražaja. Zadovoljan sam dosadašnjim partijama ove sezone, ali to je i plod timske igre. Bez saigrača, koji su doprinijeli da dođem do MVP nagrade, ne bi to bilo moguće ostvariti. Nadam se da ću nastaviti u kontinuitetu sa dobrim utakmicama i da će ovo biti moja sezona", rekao je Ilić.

Košarkaš rođen 2000. godine u Višegradu znatno je napredovao u procentima šuta, počeo je da pogađa i iz daljine, a dva najbolja meča ove sezone odigrao je protiv Mornara i Mege, kada je upisao po 22 poena.

"Koncentracija je uvijek bila na radu na šutu. Kao što je to bilo u mlađim kategorijama, rekao sam sebi da mogu da pogađam, tako da je moguće da je i do samopouzdanja. Uz sav rad, krenuo me je i šut, pa se nadam da ću iz dana u dan biti sve bolji", istakao je košarkaš Igokee.

Njegov tim u subotu očekuje izuzetno težak domaći ispit - u Laktaše stiže Partizan.

"Očekuje nas teška i zahtjevna utakmica. Partizan je mlad tim, predvođen Željkom Obradovićem i sigurno da imaju mnogo više ambicije od ABA lige. Ali, to nam je dodatni motiv. Pogotovo što igramo na domaćem terenu, pred našom publikom i vjerujem da ćemo u pravoj košakraškoj atmosferi uspjeti da pobijedimo Partizan", samouvjereno je Ilić najavio derbi 10. kola ABA lige protiv beogradskih "crno-bijelih".

Dobri nastupi u dresu Igokee doveli su ga i do reprezentacije Srbije. Raniji selektor "orlova" Igor Kokoškov redovno je na okupljanja pozivao i košarkaša Igokee, a isto to sada čini novi selektor Svetislav Pešić.

"Za sada su utisci pozitivni. Imao sam priliku da se nađem na spisku selektora Pešića, što je pokazatelj da sam na dobrom putu. Ali, to je i obaveza da nastavim sa kvalitetnim radom. Drago mi je što sam nastavio kontinuitet u reprezentativnom smislu i nadam se da ću se i ubuduće nalaziti na spisku reprezentacije Srbije", izjavio je Ilić.

Za kraj je istakao kako mu je želja da jednog dana nastupi u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta - NBA ligi.

"To je san svakog košarkaša koji se nađe u profesionalnom svijetu. Naravno da mi je to želja i cilj i nadam se da sam na dobrom putu, te vjerujem da to mogu ostvariti", zaključio je Ilić.