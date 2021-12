"Jokićeva braća čekaju sudije kraj automobila": Pogledajte zbog čega je Nikola pobjesnio na arbitra! (VIDEO)

Nikola Jokić ima pravo da bude ogorčen na sudije, ali je i njegova reakcija možda bila pretjerana.

Izvor: YouTube/MLG Highights

Srpski košarkaš Nikola Jokić bio je na korak od novog tripl-dabla u dresu Denvera, igrao je skoro savršenu utakmicu protiv Vašingtona, ali nije mogao više da ćuti na batine koje je dobijao.

Američki sudija Toni Braders, sa kojim ima već dugu istoriju, isključio je Nikolu Jokića na oko šest minuta do kraja susreta sa Vašingtonom. Jokić je pobjesnio zbog njegovih odluka i počeo da viče, a arbitar mu je pokazao dve tehničke greške i poslao ga u svlačionicu.

Denver je uspio nekako da izdrži do kraja i dođe do pobjede (113:107), ali evidentno je da za tim nije bilo potrebe, posebno zato što do Jokićevog bijesa ne bi došlo da je imao normalno suđenje.

Kao i mnogo puta do sada, sudije su ignorisale Jokićeve apele da ih zaštiti. Dobio je Jokić previše udaraca u toku meča na koje su se sudije pravile slijepe, a sve je kulminiralo kada je u roku od tridesetak sekundi Braders "zaboravio" da dosudi dva faula na srpskom centru.

Prvo je očigledno dobio lakat u grlo, da bi na drugoj strani bio fauliran u bloku.

Jokić više to nije mogao da trpi, pa je prigovorio sudiji, a sve se završilo isključenjem pošto je arbitra "jurio" po terenu željeći da mu objasni da je pogriješio.

"Kako ono nije bio faul?", čini se da je ponavljao srpski centar dok su ga saigrači zadržavali.

Zanimljivo, snimak incidenta sa utakmice Denvera i Vašingtona neko je na YouTube nazvao duhovito: "Braća Nikole Jokića će kasnije čekati sudiju kraj njegovog automobila."

Jokić besan na sudije Izvor: YouTube/MLG Highights

A, ko su braća? Momci koji su postali viralni u NBA ove sezone jer štite Nikolu i plaše navijače na tribinama.

Sigurno ste ih i vi primijetili!