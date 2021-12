Ostoja Mijailović vodi Partizan bar do 2026! Predsjednik crno-bijelih dobio novi mandat, pa otkrio primarni zadatak!

Partizan održao klupsku Skupštinu i odabrao rukovodstvo.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Skupština košarkaškog kluba Partizan održana je danas. Riješene su neke dileme, a predsjednik kluba Ostoja Mijailović dobio je novi mandat.

Kako je saopšteno Mijailović je dobio povjerenje delegata na još pet godina i predvodiće crno-bijele.

Izvor: MN PRESS

Podsjetimo, Mijailović je u septembru 2017. godine imenovan za prvog čovjeka kluba iz Humske i sada je ponovo dobio povjerenje. Dejan Kijanović će takođe nastaviti na funkciji direktora.

Više o svemu tome je prvi čovjek kluba pričao na konferenciji za medije.

"Mi smo bili u petoj godini mandata i po Statutu kluba koji je za nas obavezujući je obavezujući izborni proces u petoj godini. Organizovali su se razni zborovi, predlagani su delegati. Naša Skupština broji 31 člana i svi su bili prisutni. Tu su bivši sportisti, ljudi iz javnog života, to je prava Skupština kluba. Nisu to moji lični prijatelji, već oni koji vole klub. Podnio sam izvještaj za protekle četiri i po godine. Prihvaćen je jednoglasno izvještaj. Dalji plan su finansije kluba i održivost. Cilj je da se vratimo u Evroligu. Kada smo bili na korak da to uradimo, spriječila nas je korona. To je primarna stvar za naredni period. U Upravnom odboru sjede najveći srpski privrednici, veliki Partizanovci", rekao je Mijailović.

Istakao je da nema pritiska za igrače i stručni štab.

"Dolazak Zorana Savića i povratak Željka Obradovića su velika stvar, imamo jedan od najboljih stručnih štabova u Evropi, kvalitetan Upravni odbor i Partizanu tek predstoje bolji dani. Obradović i ova naša mlada ekipa sa prosjekom od 23 godine nemaju taj teret da nešto mora. Daće sve od sebe da ostvare sve ciljeve, ali na nama je da radimo. Naravno, ne mogu da ne spomenem navijače koji imaju svoje predstavnike u Skupštini. Oni su naša velika snaga. Dio novca koji ulazi u klub ulazi sa tribina kupovinom dnevnih i sezonskih karata. Novi mandat sam prihvatio. Nisam previše razmišljao o tome, sada su u klubu ljudi koji vole Partizan i sa kojima mogu da napravim zajedničku budućnost. Imamo tim sa budućnost."

Ponovio je da je ideja da se napravi nova dvorana u kojoj će trenirati Partizan

"Jedan od planova je da sagradimo i krov nad glavom koji nismo imali. Naša djeca treba da treniraju pod jednim krovom. Pažljivo smo birali članove UO i praktično svi oni su i sponzori. Tu su Saša Pavlović, Bogdan Diklić. Potpredsjednici su Nenad Kovač i Branislav Grujić. Hvala svima koji su učestvovali u radu kluba i koji više nisu članovi UO, oni su bili dio tima koji je spasio klub od stečaja. Pričao sam o tome i ranije. Naš klub je isto pravno lice od 1945. godine, a prekid rada mu je prijetio 2017. godine. Uspjeli smo da osvojimo četiri trofeja, tri Kupa Radivoja Koraća i jedan regionalni kup u Zagrebu. Bili smo prvi u svim takmičenjima i ta godina sa pandemijom je odnijela nešto što smo gradili. Prošla sezona je bila takva da smo se oporavljali, stabilizovali."

Na kraju je spomenuo i selektore fudbalske i košarkaške reprezentacije

"Raduje povratak Obradovića, Svetislava Pešića, Dragana Stojkovića Piksija u fudbal. Eminentni stručnjaci se vraćaju i njihovo znanje i ono što donose iz cijelog svijeta su ključ uspjeha i ključ povratka djece i uspeha košarkaške reprezentacije. Proces pravljenja košarkaša je jako dug. Svi smo bili djeca, bili smo u tim godinama i taj proces odrastanja mijenja čovjeka. Talenat može da bude, pa onda misli odu u drugu stranu. Kada vidite koliko košarkaša je poniklo odavde iz male sredine... Nažalost, toga više nema", zaključio je Mijailović.