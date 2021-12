Zvezdin X faktor, na njega prvak Evrope nije računao: Branio od 1 do 5, hvatao skokove pored džina, pogađao kad se lomi!

Crvena zvezda je izgubila u Istanbulu, a upravo je jedan potez Lazarevića bio pod lupom.

Izvor: MNPress/Oleksii Sidorov/shutterstock

Crvena zvezda je bila bez Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca u Istanbulu, a da se to ne osjeti u meču protiv prvaka Evrope između ostalih se pobrinuo i Stefan Lazarević!

Izdanak omladinske škole crveno-bijelih je na startu sezone imao ozbiljnu minutažu, a onda je poslije povratka povrijeđenih spoljnih igrača u tim pomalo pao u drugi plan. Protiv Borca u ABA ligi je odmorio Nikolu Kalinića i za 23 minuta dao 11 poena, a sada je pokazao da na njega može da se računa i u najvećim mečevima.

Protiv Efesa je dao sedam poena, imao je i pet skokova, ali ono što smo vidjeli na terenu je mnogo više od samih brojki. Vidjeli smo da se ne plaši, da može i da hoće da igra na najvišem nivou.

REKAO DA MOŽE OD 1 DO 5, MOŽDA I MOŽE?

Izvor: MN PRESS

"Imao sam predrasudu kada sam bio mlađi da sam ja čista trojka i da ću to igrati. Sada stvarno razmišljam na način da me trener stavi na 5 ili 1, pozicije koje nikada ne igram, da tražim način kako da pomognem timu u napadu i odbrani. Stvarno mi nije bitno da li sam u trenucima na terenu na poziciji 1, 2, 3, 4 ili 5. Samo gledam da stvarima koje najbolje znam, donesem na poziciju i tako pomognem ekipi. Mislim da je to poenta svega", rekao je nedavno Lazarević, a sada je to i dokazao!

Prvi put smo ga vidjeli na terenu u devetom minutu kada je zamijenio Nikolu Kalinića i zaista je počeo kao "trojka". Ipak koliko god da je radio posao spolja, možda je čak i više pomogao ispod koša.

U tom posljednjem minutu prve četvrtine uhvatio je dva skoka, po jedan defanzivni i ofanzivni i još jednom pokazao koliko je borben i čvrst. Izborio se za te dvije lopte i zaslužio da ostane na terenu.

Upravo je dobra igra pod košem donijela i prve poene na ovom meču, pa je tako pored dominantnih centara šampiona Evrope pokupio ofanzivni skok nakon promašaja Nikole Ivanovića i dao jedine svoje poene prije posljednje četvrtine.

Sa 198 centimetara visine njegova čvrstina i borbenost su mu donijele čak pet skokova protiv ekipe koja u reketu ima divove poput Tibora Plajsa (221 cm) i Brajanta Danstona (206 cm).

Prošao dramu, pa se vratio! Karijeru mu je do sada obilježila jeziva povreda koju je doživeo igrajući za FMP protiv Crvene zvezde u sezoni 2017/18. Poslije te povrede njegov povratak se čekao 21 mjesec! A za Crvenu zvezdu je zaigrao u meču sa Splitom na startu ove sezone kada je dao 13 poena.

Proveo je dosta minuta zajedno sa Nikolom Kalinićem na terenu i u nekim situacijama ostajao da čuva visoke igrače. Iako su "četvorke" Efesa Kris Singlton i Adrian Moerman mnogo više i snažnije od njega, uspijevao je Lazarević u odbrani da se izbori sa njima i potvrdio da na njega u odbrani može da se računa u odbrani makar četiri pozicije.

Znali smo da može da brani bekove i krila, a na ovom meču je branio četvorke i redovno u preuzimanjima imao duele sa Larkinom, Micićem ili Brajantom koji su klasični plejevi.

KAD JE TEŠKO - ŠUT!

Izvor: MN PRESS

Vidjeli smo na početku sezone da je znao Lazarević da propusti i otvoren šut. Iako bi se možda očekivalo da propusti neke šanse da šutira, on to ovoga puta nije uradio!

Dobio je priliku da zaigra u posljednjoj četvrtini kada se sve lomilo i na devet minuta do kraja je ušao u igru umjesto kapitena Branka Lazića. Koliko je svoj posao dobro obavio na ovom meču govori i to da do kraja meča nije izlazio.

A koliko je dobio na samopouzdanju tokom ove sezone svjedoče i dva pogotka koja je ubacio u posljednjem delu igre. Na sedam minuta do kraja ostao je sam u korneru pri vođstvu Zvezde od samo poen razlike i ruka mu nije zadrhtala, pogodio je za 74:70!

Samo minut kasnije preuzeo je u jednom napadu Elajdžu Brajanta i faulirao ga, a čak se i taj potez ispostavio kao pametan jer je plej Efesa promašio oba penala. A onda je pet minuta do kraja viđen potez o kome se i dalje priča.

Ostao je Lazarević sam na centralnoj poziciji, šutnuo trojku, pogodio je, a onda se dva minuta kasnije ispostavilo da je to dvojka!

Sudije su prvo dosudile trojku, pa su prilikom narednog tajmauta gledale snimak i odlučile da je Lazarević nagazio liniju i time doprinijele pobjedi Efesa.

Iako je na kraju "zakinut" za taj jedan poen, upravo za onoliko za koliko je Zvezda izgubila, pokazao je da neće propuštati šuteve. Protiv Borca je šutnuo kada je bio sam, ali tu od samog starta nije bilo previše pritiska.

Sada, kada god je bio u situaciji da šutne, pritisak je bio ogroman, ali on se nije libio da pokuša. I na kraju je mogao biti i heroj iz sjenke, da je samo malo više sreće bilo!

MOMENAT ZA KOJIM ĆE ŽALITI!

Izvor: MN PRESS

"Teško podnosim poraz i to ide u neke krajnosti koje možda i nisu u granicama normale", rekao je jednom prilikom, a sada zaista ima za čime da žali.

Nije to samo situacija u kojoj mu je trojka preinačena u dvojku, već i momenat na minut i po do kraja meča kada se našao pod košem. Nejt Volters je promašio trojku, a Lazarević je uhvatio ofanzivni skok.

Probao je da postigne poene, nije uspio, a onda je vratio loptu Nikoli Kaliniću i potom je uslijedila izgubljena lopta i završnica u kojoj je Vasilije Micić presudio crveno-bijelima.

Šta je rekao Radonjić o Lazareviću? "Drugi put je u Zvezdi, neke mečeve je igrao, neke nije. Bio je dobar na obje strane terena i nadam se da će nastaviti tako", zaključio je Radonjić.

Dva momenta su mogla da naprave heroja od Stefana Lazarevića, trojka koja mu nije priznata i ofanzivni skok u finišu poslije koga je sve moglo biti gotovo, samo da su crveno-bijeli uspjeli da ubace loptu u koš.

Ovako ostaje žal za ispuštenom pobjedom koja bi bila najveća u ovoj sezoni, ali ovakve utakmice i kada se izgube donose mnogo toga.

Mnogo samopouzdanja, mnogo iskustva i mnogo kredita igračima poput Stefana Lazarevića koji pokušavaju da se konačno poslije dugog čekanja probiju na najvećoj sceni.