Jokić čuo srpski jezik, pa počeo da aplaudira: Zbog ovoga je ostao duže na konferenciji za medije! (VIDEO)

Lijep potez Nikole Jokića koji je veliki i van terena.

Izvor: YouTube/K News/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu fantastičnu partiju u noći između nedjelje i ponedjeljka pošto je prvi košarkaš poslije više od tri decenije koji je ponovio lude brojke Čarlsa Barklija.

U meču koji je počeo tako što je zasmijao sudiju, Jokić je ubacio 26 poena, imao 22 skoka i osam asistencija, čime se opet upisao u istoriju NBA lige, dok je nakon utakmice takođe imao svoj šou. I to kada je čuo srpski jezik, što ga je posebno obradovalo nakon razgovora na engleskom.

Čim se "javio" srpski novinar da ga upita za partiju protiv Klipersa, Jokić je počeo da aplaudira, što se vidjelo na snimku, iako je došlo do nekih tehničkih problema.

"Nisam igrao savršeno, imao sam šut iz igre 9 od 24. Ivica Zubac je igrao sjajan meč, odlično me pokrivao, kao i cijeli njihov tim. Na početku su me udvajali, čuvao me i 1 na 1, radio je sjajan posao, ali uspjeli smo na kraju da pobijedimo. Bila je teška utakmica, ušao sam malo ranije, ali koga briga, dva minuta ranije ili kasnije, možda i znači, otkud znam. Imamo sada utakmicu protiv Golden Stejta, koji su prvi na tabeli u ligi", rekao je Jokić.

Došlo je do "sjeckanja", pa je tražio od moderatora da srpski novinar postavi još jedno pitanje, tako da je mogao da ga upita i za poređenje sa Stefom Karijem.

Upravo protiv njega igra u narednom meču u San Francisku, a Kari je jedan od kandidata za MVP-a kao i Jokić.

"Momak stvarno igra na vrhunskom nivou, ako ne voliš kako igra, kako se ponaša na terenu, onda ne voliš košarku. Igra na vanserijskom nivou. Volio bih šutiram kao on, bilo bi baš zanimljivo", zaključio je srpski as.

Pogledajte!

(MONDO)