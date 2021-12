Obradoviću svaki igrač treba da uplaćuje 50 odsto od plate! Nevjerovatne riječi legende!

Dejan Tomašević hvali Željka Obradovića i otkriva jedan detalj iz 2005. godine.

Vratio se Željko Obradović u Partizan i izazvao pravu erupciju u evropskoj košarci.

Njegov povratak na klupu crno-bijelih se pomno prati, a o trofejnom stručnjaku je pričao i Dejan Tomašević.

Čuveni košarkaš je u razgovoru za jedan španski radio pričao o svom odnosu sa Željkom. Prisjetio se Evropskog prvenstva 2005. godine i svega što se tada desilo.

"Obećao sam supruzi da ću da odmorim to ljeto. Krenuli smo na more u Grčku i tokom putovanja me pozvao Obradović, tadašnji selektor. Prije toga sam mu rekao da ne mogu da se odazovem i rekao mi je da razumije. Međutim, kada me je pozvao objasnio mi je da sam neophodan i njemu i nacionalnom timu. Predomislio sam se i krenuo nazad. Jednostavno, ne možete da obijete Željka Obradovića. Svaki igrač kog on dovede u svoj klub treba da ga pita za broj žiro računa i da mu uplaćuje 50 odsto svoje plate, jer će toliko napredovati kod njega", rekao je Tomašević.

Jedna od tema bio je i transfer iz Crvene zvezde u Partizan.

"Često sam isticao da je to bio najvažniji transfer u mojoj karijeri. Bilo je čudno, ali je danas to mnogo teže za igrače. Mislim da danas to ne bih uradio".

Nije zaboravio da je u svijet sporta ušao u crno-bijelom taboru.

"Igrao sam fudbal u Partizanu nekoliko mjeseci, pa sam proveo pet godina u Zvezdi za koju je navijala cijela moja porodica. Vjerovatno sam jedini koji je igrao fudbal i košarku u Zvezdi i Partizanu", zaključio je Tomašević.