Srušio “drim tim” 2002., evo šta Gurović kaže o Pešićevim "orlovima": Srbija može i danas da parira Amerikancima!

"Apsolutno bismo mogli da pariramo Amerikancima", poručuje Milan Gurović, koji je prije 20 godina bio jedan od najzaslužnijih za istorijski trijumf nad "drim timom".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Kada se pomene ime Milana Gurovića većina ljubitelja košarke odmah se sjeti Svjetskog prvenstva u Indijanapolisu 2002. godine i utakmice između Jugoslavije i SAD na kojoj je upravo on trojkama uništio “drim tim”.

“Orlovi” su tada istorijskom pobjedom 81:78 izbacili Amerikance u četvrtfinale, a potom I osvojili Svjetskom pobjedom trijumfom protiv Argentine.

Reprezentaciju Jugoslavije tada je vodio Svetislav Pešić, koji se sada vratio na mjesto selektora nacionalnog tima i tako rasplamsao nade navijača da “orlovi” ponovo mogu da osvoje svjetsko zlato.

"Naravno da Kari može da ponovi uspjehe. Ne treba trošiti riječi o Svetislavu Pešiću, sigurno je da će vratiti kult reprezentacije i nadam se da će svi najbolji igrači da se odazovu za Svjetsko prvenstvo i da ćemo jednog dana da vratimo sjaj koji smo nekada imali", rekao je Milan Gurović, koji je u srijedu posjetio Banjaluku.

Iako reprezentacija Srbije nije uspjela da ponovi taj uspjeh u protekle dvije decenije, Gurović je optimista.

"Ostarili smo, svaki dan se probudim sa nekom sijedom više. Prošlo je 20 godina, možda smo tek sad svjesni šta smo napravili na globalnom nivou. Jednostavno nadam se da ćemo ponoviti to jer imamo kapacitete, izvor smo suvih talenata, samo treba neko da radi s njima da bismo to ponovili”.

Ključna utakmica u Indijanapolisu odigrana je 5. septembra, kada su Stojaković, Divac, Bodiroga, Gurović i ostali “orlovi” izbacili Amerikance i tako sebi otvorili put ka svjetskom zlatu.

Milan Gurović Izvor: YouTube/Btalks Basketball

Da li bi sadašnja selekcija Srbije mogla da pobijedi Amerikance?

“Apsolutno bismo mogli da im pariramo, nadam se ako se Jokić vrati, Bogdan, Bjelica, Teo koji je već u godinama, ali može još da pruži, uz Guduruića i Dobrića koji dolaze, Pokuševskog… Mislim da imamo sijaset dobrih igrača, ta smjena generacija je morala da dođe, ali mislim će ova generacija lijepo da predstavlja našu košarku”, poručio je Gurović.

Milan Gurović nedavno je i postao član Skupštine KK Crvena zvezda. "Bez jake Zvezde i Partizana nema ni jake reprezentacije i svi smo mi u službi ta dva kluba. Sa zadovoljstvom sam prihvatio poziv i tu sam da pomognem koliko mogu".

Malo je poznato da je tada na okupljanje reprezentacije pred Svjetsko prvenstvo u Indijanapolisu došao sa povrijeđenim zglobom.

"Skoro 80 posto ligamenata zgloba je puklo, ali to je nevažno, nisam ni sada trebao to da kažem. Volim svoju zemlju, Srbiju, a i Republiku Srpsku. Uvijek bi za svoju zemlju igrao i sa jednom nogom. Prvo, Igranje za reprezentaciju je stvar kućnog vaspitanja. Drugo, to je osjećaj pripadnosti i treće, da voliš taj narod, da ga prezentuješ i igraš za taj narod, nikakve pare tu nisu važne", zaključio je Gurović.