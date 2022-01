Leotar srušio Zrinjski u Mostaru: Sedma uzastopna pobjeda Trebinjaca!

Leotar na čelu tabele bodovno izjednačen sa Širokim i Borcem!

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Košarkaši Leotara trenutno su u najboljoj formi od svih klubova u Prvenstvu BiH, a večeras su u duelu sa Zrinjskim u Mostaru stigli do sedme uzastopne pobjede!

U hercegovačkom derbiju Trebinjci su kao gosti slavili 72:66 (18:16, 18:17, 19:17, 17:16), te se tako na prvom mjestu bodovno izjednačili sa Širokim i Borce. Sve tri ekipe sada imaju skor 10-3.

U zaostalom meču 12. kola košarkaši iz Trebinja stigli su do trećeg uzastopnog slavlja u duelima sa Mostarcima. Većim dijelom meča su vodili, dopustivši domaćinu samo da u 23. minutu stigne do tri poena prednosti (41:38). Ipak, vrlo brzo su gosti vratili prednost na svoju stranu, te je do kraja nisu ispuštali.

Nikola Jeftić sa 18 poena bio je najefikasniji u pobjedničkom sastavu, a sa 10 uhvaćenih lopti kompletirao je dabl-dabl učinak. Odličan je sa 13 poena bio i Dejan Šakotić, a jedan skok nedostajao mu je za dvostruko-dvostruki učinak. Isti broj poena ubacio je i Milan Lužajić, dok je 10 poena dodao Vladimir Aleksić.

U redovima Zrinjskog dabl-dabl je upisao Omar Pajić (12 poena i 14 skokova), dok je košgeterski najraspoloženiji bio Josip Naletilić sa 16 poena.

Večeras je odigrana još jedna ranije odgođena utakmica, i to 9. kola.

Sloboda je slavila u Mrkonjić Gradu 84:73. Tuzlake je do trijumfa vodio Ibrahim Durmo sa 24 poena i 10 skokova. Sjajnu partiju pružio je i Đorđe Lelić, kojem su dvije asistencije nedostajale za tripl-dabl (13 poena, 12 skokova, osam asistencija).