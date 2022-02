Najgori potez sezone u NBA - klinac ubacio trojku preko Karija, dobacio, a onda se Stef zapalio! (VIDEO)

Dečko, gdje ti je bila pamet?

Izvor: YouTube/Screenshot/InDaHooper

Izazivati Stefa Karija nije baš najbolja ideja, a to je na svojoj koži osjetio Kevin Porter junior. Mladi bek Hjustona se previše okuražio, što se njemu i njegovom timu obilo o glavu.

Iako Kari nije bio u najboljoj šuterskoj formi u posljednje vrijeme, ideja Kevina Portera da mu dobaci: "Jebi se, Kari!", nije bila najpametnija.

To je uradio u trećoj četvrtini utakmice Hjustona i Golden Stejta, kada je ubacio jednu trojku preko beka Golden Stejta. A do kraja meča Kari je pokazao i zašto to ne smije da se radi!

Do kraja meča Stef je ubacio još 30 poena, a u tom trenutku je bila sredina treće četvrtine! Završio je najbolji šuter u istoriji košarke sa 40 poena, uz 50 odsto uspešosti za tri, a uz to i 9 asistencija i 5 skokova.

Pogledajte momenat kada je Porter pomislio da je u redu da "čačka" Stefa!