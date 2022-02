Stvorio je Lejkerse, a "otkačili" su ga SMS porukom! Legenda otvorila dušu - Neću da se pomirim s njima, kasno je!

Čovjek koji je decenijama sinonim za moćnu NBA ligu ne može da prežali ružan kraj sa Lejkersima

Legendarni "Logo" NBA lige, Džeri Vest bio je slavni igrač i funkcioner Lejkersa i još ne može da preboli način na koji ga se tim odrekao.

Bivši gazda Džeri Bus obećao je da će Vest doživotno imati sezonsku kartu za utakmice Lejkersa, ali je ona poništena bez da je bilo ko javio članu šampionske generacije slavnog tima iz El-Eja 1972. godine.

"Bila je to hladna tekstualna poruka mojoj supruzi. Niko nije imao hrabrosti da me pozove, eto kako su sitničavi. I volim Lejkerse i volim da vidim da im dobro ide. To je dobro za košarku. Ponosan sam na sve što se dogodilo kad sam bio tamo, kao i na sve pozitivno što je tamo bilo i kada nisam bio prisutan", rekao je Vest za portal "Atletik".

Vest je poslije igračke i kratke trenerske karijere čak 21 godinu radio u Lejkersima - kao skaut, generalni menadžer, tvorac "Šoutajm" dinastije osamdesetih godina koja je osvojila pet titula u toj deceniji i u kojoj je posljednjih godina igrala i srpska legenda, Vlade Divac.

Vest je otišao iz Lejkersa poslije sezone 1999/2000, ostavivši za sobom temelje tima oko Kobija Brajanta i Šakila O'Nila, koji je osvojio tri uzastopne titule od 2000. do 2002. Potom je bio generalni menadžer Memfis Grizlija (2002-07), Golden Stejt Voriorsa (2011-17) i član izvršnog odbora Klipersa (2017-).

"Pored svega lijepog što osjećam o njima, nekad se osjetite i odbačeno, kao đubre. A tamo i dalje ima nekoliko ljudi koji... Ne razumijem sve to. Uvijek sam mislio da imam dobar odnos sa Džini (Busovom ćerkom i vlasnicom Lejkersa), ali ne znam kako sada stoje stvari", dodao je on.

Da li bi pristao da se pomire?

"Ne, prekasno je. Nema potrebe da to radim. Zaista mi to ne treba. Samo mi smeta kako se neki ljudi toliko promijene. Ne shvatam to. Ali je u redu", poručio je Vest (83).