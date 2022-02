Trener Partizana Željko Obradović je bio vidno ljut poslije pobjede protiv Borca.

Izvor: MN PRESS

Partizan je upisao pobjedu u ABA ligi. U "Pioniru" su savladali Borac iz Čačka (75:68).

Meč je obilježila teška povreda Save Lešića, a po završetku utakmice je trener Željko Obradović bio vidno ljut.

Trofejni stručnjak je kritikovao pojedince, posebno mlađe igrače zbog pristupa i načina na koji su odigrali meč. Nije ih imenovao, ali je bio vidno ljut. Prije svega toga se obratio Lešiću.

"Veoma mi je žao zbog svega što se dogodilo sa Lešićem. Imao je grimase na licu koje su pokazivale da se radi o velikom bolu. Želim mu što brži oporavak i povratak u tim", rekao je Obradović.

Vidi opis Željko je ljut - motivacija pojedinaca nije na nivou Partizana! Obradović kritikuje mlade igrače: Poštujte ovaj dres! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Poslije kratke pauze je nastavio i krenuo sa kritikama.

"Hvala navijačima na fantastičnoj podršci. Prije, tokom, poslije meča, nosili su tim do važne pobjede. Nerazumljivo je da pojedini ne osjećaju to i da njihova motivacija apsolutno nije na nivou koji je potreban da bi se igralo u timu Partizana. Kada je to tako onda ja kao trener moram da reagujem. Pričam o mladim igračima. Ponovo su teret iznijeli oni iskusniji i to je problem za nas, jer imamo takav raspored i pojedinci moraju više vremena da provode na parketu."

Velika razlika između ovog i prvog meča odigranog u gostima sa Borcem.

"U Čačku smo igrali mnogo bolji meč i ponovo se radi o motivaciji. Bili smo motivisani, koncentrisani u tom meču. Kada izgledaš kako izgledaš onda se utakmica razvija tako. Očigledno je da postoji problem u šutu. Imali smo 7 od 31 za tri. Možda su jedan ili dva bili teški, sve ostalo su bile izrađene situacije. To znači da je problem da se šutira što više."

Nada se da će šut da se poboljša u nastavku sezone.

"Dobili smo termine u sali i nadam se da ćemo imati tri treninga do utakmice sa Andorom i da se pripremimo za to, to je važan meč kao i svi ostali. Poslije Andore dolazi Kup i to je dan za danom, uz svo poštovanje prvog protivnika. Razmišljamo da imamo pravo da se nadamo da ćemo stići do velikog finala. Prvo treba proći četvrtfinale. U tom dijelu pričam o potrošnji i energiji nekih koji igraju mnogo i to ne valja. Želja je da se dobije utakmica. Bez obzira što vjerujem u njih, oni neke stvari moraju da promijene. Kako i na koji način, vidjećemo. Razgovaramo dosta. Uradićemo sve da im pomognemo."

Na direktno pitanje novinara hoće li biti kažni Obradović je dao obrazloženje.

"Nema razloga za pedagoškim mjerama. Ponašam se ovdje kao u bilo kom klubu. Osnovna stvar je da poštuješ dres kluba koji nosiš i da poštuješ one koji te bodre. To je prva stvar. Kada sam došao, rekao sam da će navijači uvijek osjetiti kada se igrač bori. Mlad igrač ima pravo da pogriješi, promaši, to nije problem. Insistiram na koncentraciji, a koncentrisan može da bude samo onaj ko je ekstra motivisan i koji dođe sa glavom da razmišlja samo o utakmici."

Zna da postoji otežavajući faktor, ali iskusni trener to ne gleda kao alibi.

"Priprema utakmica jedan dan nije ista kao kada imaš nekoliko dana i to razumijem. Stvari koje postavimo su toliko jednostavne da ne izlaze iz okvira da treba previše da se razmišlja. Imaju i imaće moju podršku. Razgovaramo na naš način na terenu, svlačionici, ovdje pred medijima i pred navijačima je obaveza da pokažem da vjerujem u njih."

Imao je jasnu poruku za sve mlade igrače.

"Ako počinjem neke utakmice sa najmlađom petorkom, to je stvar povjerenja prema njima. Od njih zavisi koliko će igrati. Nisam se ni danas ljutio kada su promašivali otvorene šuteve, da treba da nastave da šutiraju. Problem su stvari kada si dekoncentrisan i zaboravljaš plan i pripremu za odbranu i napad, tu su problemi. To su moji igrači, uvijek ću stajati iza njih. Vodiću ih, uradiću sve što mogu da bi oni shvatili ovo o čemu pričam. To nije lak proces za nekoga ko ima 19, 20, 21 godinu, nije lako."

Na kraju se ponovo obratio Borcu.

"Čestitam Borcu, imali su i povrijeđenog Lešića. Čestitam im na svemu što rade. To je klub gdje sam počeo karijeru i klub prema kom imam velike emocije", zaključio je Obradović.

(MONDO)