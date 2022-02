Jokić se igrao sa Njujorkom, Niksi mu nisu mogli ništa: Brutalan dabl-dabl MVP-a, zna se ko je gazda pod košem! (VIDEO)

Još jedna nestvarna partija MVP-a, ne može mu niko ništa!

U meču bez odbana Denver je došao do pobjede protiv Njujork Niksa, a srpski centar Nikola Jokić imao je još jedno veče za pamćenje.

Ponovo je mađioničar iz Sombora bio nerešiva enigma za one koji ga čuvaju i sada je uspio da dođe do dabl-dabla i da povede svoj tim do trijumfa.

DENVER - NJUJORK 132:115

Mogao je Jokić i do tripl-dabla vrlo lako, pošto je upisao 21 poen, 11 skokova i čak 7 asistencija. Ali pobjeda je došla jer je i pored njega bilo raspoloženih u timu Nagetsa.

Ruki Bouns Hajland je eksplodirao sa 22 poena, a Vil Barton je uz 20 poena dodao i 7 skokova. Takođe je 20 poena imao Džamajkl Grin, a 19 je upisao Eron Gordon.

Sa druge strane je blistao krilni centar Džulijus Rendl sa 28 poena i 10 skokova, Evan Furnije je dodao 21 poen uz 7 skokova, a Beret je imao 18 poena. Ipak predvođeni Jokićem Nagetsi su na kraju došli do ubjedljive pobede.