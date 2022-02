Zvezda u TOP8? Radonjić pričao o plej-ofu i riješio sve dileme: Potpuno je jasno zašto to pričam i šta je naša realnost

Trener Crvene zvezde je pričao sa novinarima uoči meča sa Uniksom u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvenu zvezdu čeka novi evroligaški duel. Poslije pobjede protiv Mege putuju u Kazanj gdje će igrati sa Uniksom u elitnom takmičenju.

Uoči te utakmice je u "Pioniru" održan otvoreni trening gdje su predstavnici crveno-bijelih odgovarali na pitanja novinara. Dejan Radonjić je iznio niz pohvala na račun protivnika.

Šef struke srpskog tima je svjestan šta njegove izabranike čeka na teškom gostovanju. Posebno pošto se radi o ekipi koja je ostvarila ubjedljiv trijumf u Beogradu.

"Prije svega treba reći da se radi o kvalitetnom protivniku koji je to pokazao u mnogim mečevima, ne samo protiv nas. Dobili su Žalgiris u Kaunasu, pa CSKA u Moskvi poslije produžetka. Imaju dosta kvaliteta, individualno su jaki, atletski dobri. Težak zadatak u situaciji u kojoj se nalazimo poslije januara i treniranja u specifičnim okolnostima, pa se nastavlja sad u Kazanju", počeo je Radonjić.

Na gostovanje idu oslabljeni, pošto se Maik Cirbes još uvijek nije oporavio od povrede.

"Cirbes ne ide sa nama, nadam se da će sljedeće nedjelje početi sa treningom, imamo određenih problema kao posljedicu problema i svega što je bilo i pauze koja je bila preduga za ovaj dio sezone, bez boravka u sali za dosta igrača. Uz to i težak raspored. Bilo je jasno i evidentno da se vide posljedice svega toga. Vidjećemo u petak kakva je situacija, pa ćemo odlučiti. Značajno je da nema ozbiljnijih stvari, ali problema ima."

Zatim se ponovo vratio na protivnika i naglasio je da oni imaju velike ambicije u eliti.

"U mnogim utakmicama u sezoni su objavili ogroman potencijal i kvalitet generalno. Atletski su dobar tim. Mogu da budu izuzetni i da u krajnjoj liniji žele da ostvare ambicije koje su najavili pred početak sezone, a to je top8 i ponovni plasman u Evroligu. Tako su i ušli u sezonu, pokazali su to na mnogo utakmica. Pokušaćemo da odigramo dobar meč, znamo da neće biti lako i da nismo u najboljem mogućem stanju što nas dodatno opterećuje. Da damo ono što možemo, pa da vidimo šta će nam to donijeti."

Na pitanje da li i Zvezda razmišlja o top 8 i plej-ofu Radonjić je dao zanimljiv odgovor.

"Ja sad razmišljam o trenutnim stvarima koje su prisutne. Prošli put kada su me to pitali, rekao sam slično. Kao što vidite potpuno je jasno i zašto tako pričam i zašto je to naša realnost", zaključio je Radonjić.

(MONDO)