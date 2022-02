"Povrijeđen je, teško da će igrati u Kupu!" Radonjić pričao o Simonoviću i trojkama, pa otkrio na koga ne računa

Posebno je zadovoljan napadačkim učinkom, ali sada ide ono pravo!

Izvor: Youtube/KK Crvena zvezda mts/printscreen

Crvena zvezda je pred mečeve u kupu i odlazak u Niš gdje će juriti prvi trofej u sezoni savladala Zadar, a trener Dejan Radonjić je poslije meča imao i zamjerke na neke dijelove meča.

Na početku su gosti parirali njegovoj ekipi, a razlog tome je dijelom i u teškom meču u Kazanju prije samo nekoliko dana.

"Evidentno je bilo da smo teški u početku, da je kratak bio rok između meča u Kazanju i evidentno je bilo da nam treba vremena da promijenimo ritam", naglasio je on.

Kako je meč odmicao, prednost je bila sve veća, a u jednom momentu je došlo i do opuštanja.

"Kako je vrijeme odmicalo to je bilo bolje. Imali smo u drugom dijelu pad koji je bio i posljedica razlike i osjećaja da smo već pri kraju", dodao je Radonjić.

Ipak na kraju je morao da bude zadovoljan onim što je vidio, pogotovo u napadu.

"Na kraju smo pobijedili Zadar u utakmici koja je za nas bila napadački jako dobra. Skoro 60 odsto za tri poena i 28 asistencija. Treba da se odmorimo malo, koliko možemo i da se spremimo za mečeve u kupu", rekao je novinarima Radonjić.

Nikola Kalinić je odmarao, a Majk Cirbes nije bio u sastavu zbog povrede. Najvjerovatnije ga neće biti ni u kupu.

"Za Cirbesa je rečeno da je u statusu povrede. Znaće se u narednim danima, ali generalno mislim da nisu velike šanse", iskren je bio prvi strateg Zvezde koji je prokomentarisao i odličan meč Marka Simonovića.

Vratio se veteran poslije skoro mjesec dana pauze na parket i vidjela se svježina u njegovoj igri.

"U svakom slučaju, u ritmu u kom smo mi svaki je svaki igrač važan i značajan, da bi unio svježinu. To je bilo jasno i večeras. Pokušavamo da to izbalansiramo i večeras je to bilo prilično dobro", zaključio je Radonjić.