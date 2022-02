Harden namjerno blokirao bivšu ekipu! Napustio supertim, a onda im se osvetio nesportskim potezom!

Džejms Harden je napravio potez koji je šokirao mnoge u redovima Bruklina...

Izvor: Profimedia

Kraj! Supertim se raspao. Bruklin je doveo Kevina Durenta, Džejmsa Hardena i Kajrija Irvinga da osvoje titulu zajedno, ali se to neće dogoditi.

Harden je trejdovan u Filadelfiju što je značilo da je velika trojka "razbijena", a popularni "Bradonja" je dobio ono što je i želio, da ponovo radi sa generalnim menadžerom Derilom Morijem. A, sada je otkriven novi detalj, odnosno potez zbog kog će svi biti bijesni na Hardena.

Netsi i Siksersi su napravili trejd u kom je pored Hardena otišao i Pol Milsap, a u suprotnom smijeru su krenuli Ben Simons, Set Kari i Andre Dramond. Međutim, prema pravilima NBA lige niko od njih ne može da debituje za novi tim dok svi igrači koji su uključeni u trejd ne prođu medicinske preglede, to je Harden iskoristio da napakosti bivšem klubu.

Prema informacijama novinara Frnka Isole Harden je namjerno odugovlačio sa medicinskim pregledima, tamo se pojavio u posljednji čas, a sve to kako Kari i Dramond ne bi mogli da zaigraju za Bruklin. Oni su bili sa timom u Majamiju, a tamo je Hit odneo pobjedu (115:111). Pored njih dvojice za Netse nije igrao ni povrijeđeni Durent.

"Šarp ima pet faulova, što znači da bi Dramond ušao u nekom momentu. Kada je bio potreban šut, Kari bi ušao. Harden je morao da prođe preglede u roku od 48 sati i to su znali i u Filadelfiji. Ono što je frustrirajuće je što su momci bili u Majamiju, bili su spremni da igraju, a za to vrijeme je Harden odugovlačio namjerno i čekao. Nije bilo fer prema Netsima, Dramondu i Kariju. NBA liga bi to trebalo da istraži", rekao je Isola.

Jasno je da je Harden ovo uradio kako bi pomogao Siksersima i odmogao Netsima, pošto su obje ekipe u istoj, Istočnoj, konferenciji. Ipak, djeluje dosta kao nesportski potez prema doskorašnjem klubu.