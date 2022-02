"Bolji ritam - veća šansa za pobjedu!" BiH u četvrtak dočekuje Litvance - šta rival ima što Bosnićev tim nema?

"Zmajevi" će u četvrtak ugostiti Litvaniju u trećem kolu prvog kruga kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023.

Izvor: FIBA

Košarkašku reprezentaciju BiH u februarskom ciklusu kvalifikacija za Mundobasket 2023 očekuju dueli sa prvim favoritom grupe F – Litvanijom.

"Zmajevi" će prvo u četvrtak ugostiti slavnog rivala u tuzlanskom "Mejdanu", a onda tri dana kasnije gostovati u Viljnusu.

"Litvanci igraju u dobrim klubovima i jako su kvalitetni. Spremamo se za ovu listu igrača koju smo dobili, ali najvažnije je kako mi budemo igrali, koliko ćemo biti agresivni i disciplinovani, koliko ćemo kontrolisati skok i tranziciju. Što bolji ritam nađemo, to ćemo imati veću šansu za pobjedu", rekao je selektor BiH Vedran Bosnić na današnjoj konferenciji za novinare.

Prednost rivala mogla bi da bude činjenica da određeni broj igrača nastupa u istom timu – Ritasu.

"Velika je prednost kad iz jedne ekipe dolazi 5-6 igrača. Oni igraju i treniraju zajedno svaki dan, mi to nemamo. Naravno da će nam faliti Džon Roberson (zbog povrede meniskusa mora na operaciju, prim.aut.), ali ovi momci koji su tu daće sve od sebe. Uz drugačiji način igranja probaćemo to da nadoknadimo. Važno je kako ćemo odbrambeno stajati, ovo je veoma bitna utakmica koja neće trajati pet minuta, važan je stav od prvog do posljednjeg."

Bosnićev tim imao je problema sa češkim šuterima za tri poena (14/26). Sljedeći rival, smatra bh. selektor, ima još kvalitetnije pojedince po tom segmentu.

"Imaju u tom rosteru jednog i po igrača koji ne šutira, svi ostali su dobri šuteri. Moramo obratiti pažnju na njihovu rol i pop igru, ne smiju trčati kako oni žele. Moramo se fokusirati i u napadu, da bismo mogli igrati dobru odbranu. Imamo Litvaniju i na Evropskom prvenstvu u grupi i ove utakmice će biti bitne satoga aspekta da se navikavamo i na to. Ove utakmice će nam dati podlogu za ljeto", rekao je Bosnić, kategorično odbacivši mogućnost da BiH ove mečeve igra za nijansu opuštenije obzirom da tri ekipe iz grupe nastavljaju takmičenje u drugoj, odlučujućoj fazi.

"Ma kakvo opuštanje! Ne možemo o tome da govorimo. Ne znam postoji li reprezentacija u Evropi protiv koje mi možemo da se opustimo. Selektor Litvanije zna te igrače iz mlađih kategorija, ima šest igrača iz Ritasa i mi to znamo. To je neka njihova prednost, a bilo bi lijepo da i mi imamo neki klub koji igra Evrokup ili neko tako takmičenje, pa da 5-6 naših momaka igra tu zajedno", naveo je Bosnić, zaključivši:

"Ako gledamo rostere i istoriju, naravno da svi njih stavljaju kao favorite, ali za mene je moja ekipa uvijek favorit!"

Utakmica u velikoj dvorani "Mejdana" počinje u 20 časova.

Plasman u drugi krug izboriti tri ekipe koje će se kasnije ukrstiti sa timovima iz grupe E, gdje su Francuska, Crna Gora, Mađarska i Portugal.

Iz te nove grupe, reprezentacije plasirane od prvog do trećeg mjesta izboriće nastup na prvenstvu svijeta.

