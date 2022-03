Četiri stvari koje su prelomile da Partizan sruši Zvezdu: "Faktor Avramović" presudan!

Partizan je u trećem ovosezonskom derbiju upisao prvu pobjedu. Ovo su neki od faktora koji su bili ključni u ovom duelu crno i crveno-bijelih.

Odigrana su tri košarkaška vječita derbija, prva dva su pripala Crvenoj zvezdi, treći je dobio Partizan. U punom "Pioniru" su crno-bijeli prekinuli niz ljutog rivala i to su proslavili sa svojim navijačima (98:84).

Izabranici Željka Obradovića su, za razliku od prethodna dva okršaja, u ovom odigrali sa znatno više energije, želje, hrabrosti i to se videlo od prvog minuta.

Mi smo izdvojili nekoliko faktora koji su prevagnuli na Partizanovu stranu, kao i segmente u kojima Zvezda nije bila na svom nivou. Doduše, ni jedni ni drugi neće imati previše vremena za analizu, pošto ih čekaju obaveze u Evrolig i Evrokupu.

"Ne znam da li će ovo biti prekretnica sezone za nas, ali moramo da se borimo. Kao tim imamo talenat, igrali smo čvrsto, posebno u odbrani. Pravili smo neke greške, što je i nromalno. Nebo je granica za nas. Ne treba zaboraviti da smo mi nov tim, pun mladih igrača. Moramo da učimo od najboljeg trenera na svijetu, da ga slušamo pažljivo i da upijamo sve što kaže, to smo i radili u ovom derbiju", poručio je Dalas Mur.

ALEKSA AVRAMOVIĆ

Čak i da niste gledali meč i da ste samo pogledali statistiku dovoljno je da se zaključi ko je junak meča - Aleksa Avramović. Srpski plejmejker je meč završio sa 33 poena, od čega 31 u drugom poluvremenu.

"Aleksa je bio nevjerovatan, njegovo samopouzdanje je bilo na vrhuncu. Sve što je šutnuo, ubacio je. Srećan sam zbog njega. Niko ne zna šta se dešavalo na treninzima, način na koji je odgovorio je bio sjajan", pohvalio je Mur saigrača.

Koliko je Avramović bio bitan možda najbolje oslikava momenat kada je dobio četvrtu ličnu grešku. U tom momentu je Partizan imao dvocifrenu prednost (63:53), pa ga je Obradović izveo iz igre i uveo upravo Mura. Šta se dogodilo? U naredna dva minuta je Zvezda napravila seriju 10:1 (64:63). Tada je Željko rizikovao, vratio Avramovića u igru i na parketu ga je držao sve do posljednja dva minuta kada je sve bilo riješeno (91:75), dovoljno da dobije ovacije sa tribina.

NAVIJAČI I REAKCIJA

Veliki uticaj na igru Partizana imali su navijači. Dvorana je bila obojena u crno-bijelo, oni su dali dodatnu energiju i pravi "vjetar u leđa" svojim miljenicima, pa su se na kraju zajedno radovali.

Još jedna bitna svar je svakako bila i velika želja domaćih da pokažu reakciju. U prva dva duela je Zvezda bila dominantna, nisu željeli da se to ponovi i pokazali su to i na samom terenu.

"Morali smo da izađemo da se borimo, to nismo radili na prethodna dva derbija. Borili smo se i pobijedili, trener nam je upravo to i rekao, da moramo da se borimo i da ne smemo da ponovimo lošu igru iz prethodnih derbija. Morali smo da im otežamo meč, kao što su oni nama radili, rekao bih da su nas u tim mečevima 'udarili u nos', mi nismo na to odgovorili, sada jesmo. Mnogo su nam pomogli i navijači koji su bili sjajni i dali su nam energiju", objasnio je Mur.

KALINIĆ, TROJKE I CENTRI

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Da pređemo i na segmente u kojima Zvezda nije bila na svom nivou. Tri glavna su svakako Nikola Kalinić, centarska linija i šut za tri.

Lider crveno-bijelih nije bio raspoložen kao na prethodna dva meča, igrao je 32 minuta, dao svega šest poena, uz slab šut sa linije penala (2/6) i probleme da pronađe rješenje za odličnu odbranu protivnika. Na njemu je bila posebna pažnja i agresivnost u defanzivi i na to nije imao odgovor.

Gledajući statistiku, Zvezda jeste imala više poena u reketu od Partizana (44:30), ali je od toga Davidovac dao 10, Volters 8, Holins 6 poena. Kuzmić je za 15 minuta dao šest poena, Mitrović, koji je bio iks faktor u prvom okršaju ovih timova je dao samo četiri poena. Zbog povrede nije bilo Cirbesa, Davidovac je prinudno igrao na pozicji centra, bio je jedan od najefikasnijih u svom timu, ali je bilo jasno da Partizan sa Lesorom i Ledejem ima prednost.

Uz sve to su Radonjićevi izabranici šutirali loše za tri poena, samo 32 odsto, dali su 8 od 25 trojki, od čega je Holins dao tri, Davidovac dvije, po jednu Lazić, Ivanović i Dobrić.

NERVOZA

Izvor: Espreso/Emilija Jovanović

Rijetko kada je ove sezone Zvezda bila toliko nervozna kao u ovom derbiju. Dosta energije gubila je na razgovore sa sudijskom trojkom (Boltauzer, Radojković, Nedović).

Česte rasprave, prebacivanje fokusa i energije na to, uostalom Mitrović je poslije jedne takve rasprave dobio i tehničku zbog koje je kasnije isključen trener Radonjić.

Pokušavao je šef struke crveno-bijelih to da smiri, tražio je tajm-aute, razgovarao sa igračima, na sve načine je pokušavao da ih umiri...

Završen je treći derbi, drugi u ABA ligi, a u nastavku ligaškog dijela će se voditi velika borba oko konačnog plasmana pred plej-ofa.