Radonjić oduševljen - Ne pamtim bolju atmosferu! Trener Zvezde se obratio Đokoviću nakon pobjede: Nole, čekamo te opet!

Poslije velike pobjede protiv Makabija Dejan Radonjić je pričao o ambijentu, Ostinu Holinsu, Novaku Đokoviću...

Nastavlja Crvena zvezda trku za top8 Evrolige. Ostvarila je veliku pobjedu protiv direktnog konkurenta u toj borbi, savladala je Makabi u punom "Pioniru" (84:77).

Na krilima navijača su crveno-bijeli pokazali da su prava "nagazna mina" za sve ekipe, a to su poslije Fenerbahčea, Baskonije i Reala naučili i igrači tima iz Tel Aviva.

Poslije velike pobjede Dejan Radonjić je bio zadovoljan prikazanim. Pohvalio je svoje izabranike, ali i publiku.

"Čestitam igračima na pobjedi. Imali smo energiju do kraja. Početak je bio dobar na obje strane terena, energija, fokus. Druga četvrtina je bila previše mekana, previše grešaka smo napravili. Početak treće dionice je za nas bio veoma važan, bio je dobar. Uopšte u tom drugom poluvremenu je bilo i dobrih i nekih loših stvari. Na kraju, najvažnije je bilo to što smo pobijedili. Hvala navijačima na sjajnoj podršci", rekao je Radonjić.

Jedina loša stvar bila je povreda Ostina Holinsa koji je otišao u svlačionicu, pa se poslije toga vratio i sa klupe, sa ledom oko koljena, odgledao kraj meča.

"Holins ide na preglede, pa ćemo vidjeti stanje. Teško je procijeniti sada, dok se ne završe analize. Tek onda ćemo znati. Bilo bi neozbiljno davati komentare povodom te situacije. Nadam se da će i ovi drugi momci proći bez nekih problema. Taj raspored koji smo imali i količina opterećenja, nosila je određeni rizik."

Zatim se trofejni stručnjak vratio na ambijent u dvorani.

"Dobra atmosfera, bez mnogo buke, radimo i spremamo se da igramo dobro. Imali smo ako je tačan podatak od 17 februara devet utakmica za 20 dana. Od početka smo bili tihi i mirni, bez pompe, tako ostajemo i sada. Momci su ostavili srce na parketu poslije svih napora i mogu da budem ponosan. U moje lično ime i u ime svih se zahvaljujem na podršci koja je bila onako, teško da mogu da se sjetim kad je bila bolja, možda u prethodnom mandatu."

Tik pored terena bio je Novak Đoković.

"Jako je značajno kada Đoković dođe da nas bodri, znamo da navija za Zvezdu. Svima nam znači. Nadam se da će imati sad vremena da dođe i da bude zajedno sa nama."

Na kraju je šef struke crveno-bijelih ponovo prokomentarisao paklen ritam u kom se ekipa nalazi.

"Postoje stvari koje su dio našeg posla i koje imamo unutar kluba i daju nam za pravo da to vjerovanje da možemo da budemo dobri nam donosi neke dobre stvari. Izuzetno sam zadovoljan. Trudićemo se da sljedeći period prolazimo što bezbolnije. Sljedeći trening biste pitali vjerovatno koja ekipa je došla da trenira. Sigurno ne ova koja je došla večeras. Treba napraviti plan, ući u drugačiji ritam, a to donosi neku vrstu problema i što se tiče igrača i nas, nije nerješivo, pokazali smo to i ranije. Neki odgovor je neophodan na ove napore. Treba ući u rad kroz trenažni proces, da ne detaljišem, nije pametno da to radim. Imamo kratkoročne i dugoročne planove, raspored koji je takav kakav jeste. Raspored je bio ekstremno težak, sigurno najteži do sada u sezoni. Ono što nas je krasilo danas, to nas je krasilo i u ovim teškim mečevima", zaključio je Radonjić.

