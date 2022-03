Ovo je neprihvatljivo! Jokić zagrmio nakon poraza: Iznervirala ga jedna stvar, a trener potvrdio: Ne možemo bez njega!

Kada je dobio četvrtu ličnu grešku na terenu se vidjelo koliko fali u oba pravca, objasnio je Meloun.

Izvor: Profimedia

Nikola Jokić je imao još jedan sjajan meč, ali ponovo to nije bilo dovoljno za pobjedu. U meču u kome je imao i probleme sa ličnim greškama jer je napravio četvrti faul u trećoj četvrtini na kraju je Toronto dobio utakmicu.

"Mislim da smo večeras bili "meki" i nepažljivi", rekao je odmah poslije meča trener Majk Meloun, a sa tim se složio i Nikola:

"Mislim da je ovo bilo neprihvatljivo. Svi oni su hvatali skokove, imali su više ofanzivnih nego defanzivnih skokova", rekao je ljutito Jokić poslije meča.

Trener Maloun je vrlo jasno rekao da su pored skokova i izgubljene lopte bile razlog drugog poraza njegovog tima u nizu.

"Izgubljene lopte! Znam da će svi reći da smo umorni jer smo igrali četiri utakmice u pet dana, ali ja neću da tražim izgovore. Treća četvrtina je bila ubjedljivo najgora za nas, nismo mogli da postignemo poene, nismo mogli ništa da odbranimo. Stvarno smo imali nevjerovatne greške", dodao je on.

Objasnio je da su četiri lične greške za Jokića napravile veliki problem za njegov tim.

"Imali su veliku seriju kada je on dobio svoju četvrtu ličnu, kada smo izgubili glavnog igrača u napadu, čovjeka koji sve oko sebe čini boljim. Mučili smo se u toj četvrtini, jer je on glavni i u našoj odbrani u isto vrijeme. Naša klupa je bila loša večeras", zaključio je on.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!