MVP Jokić je tek treći najbolji Srbin u NBA! Rešeta redom, a treba mu bar dvije godine da stigne ove legende!

Nikola Jokić ima tek 27 godina, a već je na trećem mjestu. Ipak, neće skoro na vrh...

Izvor: Profimedia/Sacramento Bee Photograph by Chris Crewell

Nikola Jokić je održao čaš košarke i Kristapsu Porzingisu, a sa 29 poena u meču protiv Vašington Vizardsa uspio je da pređe granicu od 10.000 poena u svojoj NBA karijeri! Tako je nakon Bogdana Bogdanovića i on uspio da premaši jedan jubilej ove sezone.

Sada kada je došao do petocifrenog broja poena u regularnim utakmicama NBA lige, Nikola Jokić je ostao iza samo dvojice srpskih košarkaša koji su igrali preko okeana. Odavno je iza sebe ostavio Vladimira Radmanovića i Nenada Krstića, a sada će mu trebati bar dvije sezone da dođe na vrh liste srpskih strijelaca u NBA!

Prvi koji je iznad njega je Vlade Divac. Kultni centar reprezentacije nije bio poznat kao pre poenter nego kao neko ko radi za tim i ko je, kao i Jokić, drugi plejmejker na terenu. Ipak jako dugo je trajalo i postao je prvi Srbin sa više od 10.000 poena u NBA karavanu.

Izvor: Profimedia

Počeo je sa Medžikom u Lejkersima, nastavio u Šarlotu kada je trejdovan u zamjenu za Kobija Brajanta, a onda je uslijedio najbolji dio karijere u Sakramento Kingsima. U petorci koju već svi napamet znamo jurio je titule, ali nažalost preko Šeka i Kobija se nije moglo.

Na kraju je završio karijeru sa impresivnih 13.398 poena, a posljednju sezonu je odigrao u Lejkersima, kako bi se vratio na mjesto na kome je sve počelo.

A najbolji srpski strijelac u NBA ikada je i dalje Predrag Stojaković. Čovjek koji je ubijeđivao NBA trenere da je vrijeme da se igra promijeni i da treba pustiti dobrim šuterima na volju je na kraju stigao do 13.647 poena u karijeri.

Izvor: Profimedia

Počeo je sa Divcem u Kibngsima, a i u Indijani i pogotovo u Šarlotu sa Krisom Polom igrao je fenomenalno. Nekoliko puta je bio Ol-Star, redovno je pobjeđivao na brzom šutiranju trojki na tom takmičenju, a ovaj broj poena je mogao biti i mnogo veći.

Prije svega povreda leđa mu je tokom karijere napravila mnogo problema, a uz to bi sasvim sigurno išao i na preko 15.000, ako ne i na preko 20.000 poena da je igrao u ovoj NBA eri.

Za sada je najefikasniji Srbin ikada u NBA i to će ostati do kraja ove sezone, a sigurno i do kraja sljedeće. Ako Nikola Jokić ovako nastavi da igra, mogao bi da ga stigne nekada u sezoni 2024/25.