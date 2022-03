Kakva partija - Srbin srušio Real Madrid! Blistavi Vasa Micić pokazao kralju zašto je MVP Evrolige!

Vasilije plesao po terenu.

Srpski plejmejker Vasilije Micić pokazao je zašto je MVP Evrolige! U meču protiv Real Madrida, predvodio je svoj tim do pobjede (93:90) i pogurao aktuelnog prvaka Evrope ka plasmanu u Top 8 fazu - u kojoj definitivno neće biti ruskih timova.

Micić je ubacio 29 poena, uključujući i prelomni pogodak kada je ukrao loptu krilu gostiju Gabrijelu Deku, istrčao kontru i poentirao za "plus 3" na 1:47 do kraja. Potom su oba tima promašivala, Rudi Fernandez je pokušao da donese Špancima izjednačenje i produžetak trojkom, ali je i on bio neprecizan.

Zanimljivo je da je Dek odigrao cijeli meč za Real Madrid, ubacio 23 poena, uhvatio 10 skokova i bio jedini igrač "kraljevskog kluba" koji je pogađao u posljednjih devet minuta košarke. Uprkos njegovom trudu, ekipa Pabla Lasa pala je u Istanbulu, prošlog vikenda je kod kuće izgubila protiv Manrese, ali finiš ligaškog dijela Evrolige dočekuje bar mirna za plasman, jer je i teoretski u Top 8 fazi.

Ovako trenutno izgleda tabela bez ruskih klubova:

