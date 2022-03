KK Sloboda dovela igrača iz Ukrajine: Miloš Latković pojačao tim iz Tuzle

Miloš Latković novo je pojačanje tima iz Tuzle.

Izvor: KK Sloboda/Promo

Uprava OKK Sloboda je uoči 22. kola Prvenstva Bosne i Hercegovine napravila nekoliko promjena u timu. Pred utakmicu protiv ekipe Mladosti iz Mrkonjić Grada u timu se više ne nalazi Karlin Dupre sa kojim je klub sporazumno raskinuo ugovor dok je novi član crveno-crne svlačionice 29-godišnji Miloš Latković iz Crne Gore.

Latković je visok 196 centimetara i igra na bekovskim pozicijama, a u Tuzlu stiže iz Ukrajine gdje je nastupao za košarkaški klub Krivbas.

"Dolazim iz ukrajinskog kluba, tamo je sada košarka u potpuno drugom planu zbog rata koji se nažalost dešava. Sezona je prekinuta, a nakon toga mi se javila mogućnost saradnje sa Slobodom. Iskreno, moram reći da niti jednog trenutka nisam razmišljao kakvu ću odluku donijeti. Ekipa sa tradicijom, odlični navijači u Mejdanu, dobra hemija u timu i odlična sezona do sada. Sve to skupa me čini i izuzetno ponosim što sam postao dio jednog ovakvog kolektiva. Nadam se da ću pomoći timu u ostvarivanju svih zacrtanih ciljevima i da ćemo se zajedno radovati pobjedama do kraja", izjavio je Latković po dolasku u Tuzlu.

Osim što je nastupao u Ukrajini, novi bek Slobode ljubiteljima regionalne košarkaške lige poznat je iz dresa Lovćena sa Cetinja, odakle je i rodom te za koji je nastupao u nekoliko navrata. Latković neće biti potpuni stranac u novom timu budući da je svlačionicu već dijelio sa Đokom Šalićem i Draškom Albijanićem. Crnogorac je saradnju sa klubom dogovorio do kraja sezone.

Podsjećamo, Sloboda se trenutno nalazi na prvom mjestu Prvenstva BiH sa omjerom od 16 pobjeda i tri poraza u dosadašnjem dijelu sezone.

(OKK Sloboda/Mondo)