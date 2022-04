Durent "sipao" kao nikad, Bogdan i ekipa pobijedili

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije imao sjajno veče, ali je njegov tim uspio da savlada Bruklin Netse.

Atlanta je pobijedila i Bruklin Netse 122:115 i produžila niz na pet trijumfa u nizu. Ta serija traje iako je Kevin Durent u noći između subote i nedjelje ubacio 55 poena, a Kajri Irving 31. Na kraju je ipak slavio tim Bogdana Bogdanovića, koji nije imao svoje šutersko veče (9 poena, 0/6 za tri).

Hoksi (41-37) su pokazali da opet ulaze u najbolju formu kad je najvažnije, dok je realnost Netsa (40-38) da će igrati u plej-inu, razigravanju za plasman u plej-of. Nije pomoglo Bruklinu ni to što je Durent sa 55 poena ubacio rekord karijere, jer je takođe fenomenalni lider Atlante Trej Jang ubacio 36, uključujući devet u posljednjem minutu.

Ključ pobjede ekipe Nejta Mekmilana je bio u ogromnoj prednosti u poenima sa klupe (46:12), a na taj odnos uticalo je i odsustvo pojedinih igrača Netsa, počev od rezervnog plejmejkera Gorana Dragića, startnog šutera Seta Karija, krila Brusa Brauna...

U takvoj situaciji, Netsima nije vrijedilo ni to što je Durent oborio svoj rekord i u broju ubačenih trojki (osam). On i Irving ipak nisu mogli sami protiv odličnih Hoksa, koji su pobijedili u deset od prethodnih 13 utakmica i sve "miriše" da bi opet mogli da budu pravi u plej-ofu, gde su prošlog ljeta stigli do finala Istočne konferencije.

