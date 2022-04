Ne slušam je trep nego narodnjake, zato ću i da uzmem Evroligu! Hit izjava čuvenog Srbina - Micić mu otvorio dušu!

Vasilije Micić i Darko Perić su prošle godine zajedno zapjevali ovu pjesmu poslije finala Evrolige.

Fajnal for Evrolige će se i ove sezone odigrati u Beogradu, a prošli put kada je prestonica Srbije bila domaćin ovog košarkaškog spektakla jedan Srbin je prvi put došao na meč u svoju domovinu!

To je bio poznati glumac Darko Perić, inače veliki ljubitelj ovog sporta. On je na inostranom tržištu postao jako poznat posle uloge Helsinkija u seriji "La Casa de Papel".

"To je bilo ludo, a za mene je bilo nevjerovatno iskustvo. Bukvalno sam prvi put otišao da radim u Srbiji i to na fajnal foru. Bilo je mnogo Turaka jer je to bilo zabavno, jer u Srbiji moja serija nije bila toliko popularna, ali u Turskoj je bila nevjerovatno popularna. Svi Turci su skočili na mene", prisjetio se sada u intervjuu za Evroligu Darko Perić.

Real Madrid je na kraju uzeo titulu, a od početka je Perić navijao za Luku Dončića koji je na kraju uzeo MVP trofej.

"Sjećam se nevjerovatne igre Luke Dončića tada, a bio je tako mlad u Realu. Sjećam se da su svi navijali za Fenerbahče zbog Obradovića, ali ja sam u sebi mislio da je ovaj momak, ovaj klinac to zaslužio", dodao je on.

Prošle godine Perić je imao jako specifičnu ulogu pošto je F4 održan u Kelnu bez prisustva navijača. On je praktično bio jedini navijač na tribinama!

"Za mene je to bilo jedinstveno iskustvo. To je bila sjajna Arena, a ja sam bio jedini navijač! Bilo mi je malo tužno, kao i igračima. Sa druge strane mečevi su bili sjajni, atmosfera je bila sjajna u hotelu pošto sam bio tu sa igračima", ispričao je sada.

Tada je provodio mnogo vremena sa igračima svih timova koji su se plasirali na ovaj turnir, što mu je prilično pomiješalo emocije.

"Kao što sam ranije rekao ne navijam za timove, više se vežem za igrače. Prijatelj sam sa Mirotićem i za mene najteže je bilo kada sam otišao u svlačionicu poslije meča CSKA i Efesa. Veče prije toga sam bio na večeri sa Itudisom i sada sam vidio njega i igrače poslije izgubljenog meča", dodao je on.

Na kraju je poslije finala zapjevao sa Vasilijem Micićem, MVP-em finala!

"A poslije finala između Barse i Efesa, a sa obje strane su bili moji prijatelji. Poslije toga sam bio na terenu sa Micićem i pjevali smo zajedno!"

Sada je otkrio da je pjesmu Silvane Armenulić "Noćas mi srce pati" Micić slušao stalno pred mečeve i da je zbog toga vjerovao da će osvojiti trofej!

"Tog jutra u hotelu bili smo sa Milutinovom i Micić je slušao muziku. Rekao mi je: ' Znaš zašto ćemo da pobijedimo? Zato što ne slušam trep, hip hop i ostale gluposti, slušaj ovo!" I pustio mi je srpsku folk pjesmu! To je jako poznata srpska pesma, nije toliko srećna, ali tu je slušao. Svi znaju tu pjesmu", otkrio je Perić.