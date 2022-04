Željko Obradović poslije poraza Partizana: "Preuzimam odgovornost za ovo!"

Iako je Partizan bio drugoplasiran u grupnoj fazi takmičenja, takmičenje su završili već u osmini finala. Poslije svega toga, na konferenciji za medije trener Partizana Željko Obradović analizirao je bolan poraz njegove ekipe.

Izvor: MNPRESS

Košarkaši Partizana su završili učešće u Evrokupu nakon što su prokockali "dobijen" meč u krcatoj Beogradskoj areni. Na kraju je turska Bursa poslije produžetka slavila i plasirala se u četvrtfinale - 95:103.

Partizan je imao pet poena prednosti na 20 sekundi do kraja meča, ali im ni to nije bilo dovoljno da savladaju Turke. Bursa je uspjela da se izvuče trojkom Holanda na sedam sekundi do kraja, a potom u dodatnih pet minuta iskoriste pad crno-bijelih.

Iako je Partizan bio drugoplasiran u grupnoj fazi takmičenja, takmičenje su završili već u osmini finala. Poslije svega toga, na konferenciji za medije trener Partizana Željko Obradović analizirao je bolan poraz njegove ekipe.

"Kako sam video utakmicu... Prvo, da čestitam timu Burse na njihovoj pobjedi i da im poželim sve najbolje. Jedna utakmica, eliminaciona. Veoma mi je žao mojih igrača i svih ljudi koji su večeras došli ovdje. To je to", rekao je Obradović na početku, pa nastavio:

"Ja preuzimam odgovornost za ovaj poraz. U smislu svega što se dešavalo na terenu. Ne bih u detalje šta je trebalo da se uradi. Mislim da smo imali veoma lako da završimo utakmicu, ali nismo. Sve što se dešavalo tokom meča, preuzimam odgovornost, jer je to logično. Kao neko ko je najiskusniji i ko je prošao kroz sve ovo kroz šta je prošao. Strašno mi je žao. Potrošili smo godinu dana naših života da igramo utakmicu u ovakvom ambijentu i žalim zbog svih nas i njih. I zbog igrača koji su imali veliku želju, ali je ispalo kako je ispalo."

Trener "crno-bijelih" istakao je da su se dogodile nevjerovatne stvari.

"Nisam znao igračima ni da kažem kad je sljedeći trening, niko ovo nije očekivao. Kako god to zvučalo, želimo da probamo da izvučemo pouke i da se za ABA ligu pripremimo najbolje. Zaista nevjerovatne stvari su se dogodile."

Vidi opis Željko Obradović poslije poraza Partizana: "Preuzimam odgovornost za ovo!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 1 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 2 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 3 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 4 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 5 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 6 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 7 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 8 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 9 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 10 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 11 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 12 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 13 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 14 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 15 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 16 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 17 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 18 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 19 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 20 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 21 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 22 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 23 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 24 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 25 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 26 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 27 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 28 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 29 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 30 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 31 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 32 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 33 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 34 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 35 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 36 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 37 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 38 / 40 Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 39 / 40 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 40 40 / 40

Trofejni stručnjak vjeruje da će njegova ekipa mnogo naučiti iz ovog poraza.

"Pametan čovjek se uvijek uči, ne samo kad griješi. Greške su sastavni dio ovoga čime se bavimo, ali... Greška je greška, ali neke druge stvari nisu greška. Ne znam kako da ih nazovem. A mislim na dijelove iz igre, zato što, ako ponavljaš nešto ne znam koliko puta i onda dođe i ključni trenutak i onda nisi u stanju da to ponoviš, onda ja uperim prstom u sebe. Ako je ponovljeno do sada 500 puta, možda onda treba 2.500 puta. Ali kako god. I igrači i mi treba da shvatimo da kad se vratimo na trening, da okrenemo list i da probamo da se spremimo za plej-of ABA lige. To nam je ostalo, šta da radimo. Uvijek ću imati u glavi ovo što smo imali večeras. Ovakvu atmosferu... Nigde nije atmosfera kao ovdje niti mislim da je to moguće. I toliko mi je žao... Da ne ponavljam zašto sam došao ovdje, iz kog razloga, utoliko mi je teže", zaključio je Obradović.

Trener Burse Dušan Alimpijević, nekadašnji strateg Crvene zvezde, ističe da je vjerovatno ostvario najveću pobjedu u karijeri, ali prisjeća se još jedne, isto tako velike.

"Da li je ovo najveća pobjeda u mojoj karijeri? Vjerovatno, bez presedana. Mada je bilo i nekih velikih koje pamtim, poput pobjede protiv Real Madrida u Madridu", rekao je poslije meča trener Burse.