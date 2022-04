Mijailović analizirao bolan poraz - "Nije lako biti Partizanovac": Ispali iz Evrokupa, ali predsjednik vjeruje u tim!

Prvi čovjek Partizana Ostoja Mijailović analizirao je situaciju nakon poraza od Burse u Evrokupu.

Košarkaši Partizana doživjeli su bolan poraz od Burse u okviru Evrokupa i završili evropsku sezonu bez ostvarivanja cilja. Crno-bijeli su poraženi u prepunoj Areni, a dan nakon meča oglasio se predsjednik košarkaškog kluba Ostoja Mijailović, koji je analizirao neuspjeh na meču sa turskim timom.

U razgovoru za MozzartSport Mijailović se dotakao samog meča, uvreda koje su dobijali neki igrači Partizana, ali i povjerenja koje ima u stručni štab i košarkaše pred nastavak sezone.

"Nije lako biti partizanovac danas, ali život ide dalje. Ima pobjeda, ima poraza. Biće i drugih teških poraza, ali sam uvjeren da će biti i velikih trijumfa. Očekivali smo pobjedu protiv Burse, ali utakmica je pokazala drugačije. Svi su dali sve od sebe da se dođe do trijumfa, mislim da su to svi mogli da vide. Ovo su trenuci koji moraju da se prežive, vjerujem da niko nije očekivao poraz", počeo je predsjednik crno-bijelih, koji se potom osvrnuo na atmosferu u dvorani:

“Želim da se zahvalim navijačima, ovakva posjeta se graniči sa onom protiv Makabija prije više od 10 godina. Nažalost, rezultat je bio takav da smo svi razočarani, ali navijači Partizana su takvi da će uvijek pružiti podršku. Očekujem pune tribine u plej-ofu ABA lige, jer partizanovci navijaju za klub, a ne za rezultat".

Nakon meča protiv Burse popričao je i sa trenerom Obradovićem, koji je sinoć imao opširno izlaganje pred novinarima.

"Pričao sam sa Željkom kratko sinoć u svlačionici, otvoreno sam mu rekao da ima moju punu podršku, da nastavimo svi zajedno ka cilju. Partizan je njegova kuća, uvijek je bila i uvijek će biti. Nema potrebe da ja govorim o kvalitetima Željka Obradovića i stručnog štaba, to su ljudi koji su po čitav dan u dvorani i koji izuzetno predano rade svoj posao. Znam na koji su način spremili meč, sa koliko detalja, ali... To je sport. Nekoliko lopti je izašlo iz koša, a moram da pohvalim i Bursu, tim koji se prije samo nekoliko dana borio i protiv Efesa. Imaju kvalitet, naravno, to nije opravdanje za naš poraz, ali život ide dalje", kaže Mijailović.

Predsednik crno-bijelih poziva navijače da podrže i aktuelni igrački kadar crno-bijelih.

"Momci takođe zaslužuju našu podršku. Čitam po društvenim mrežama uvrede na račun Alekse Avramovića. Moram da kažem da je to igrač koji je prvoklasni profesionalac, uvijek požrtvovan, borben, voli klub na pravi način. Uostalom, on je sinoć postigao najviše poena, žarko je želio pobjedu kao i svi mi. Rođeni je borac. Potrebna je podrška da nastavimo dalje, a moramo da nastavimo dalje jer ništa drugo ne preostaje", dodao je on.

Pored rezultatskog, ovaj neuspjeh odraziće se i na finansijski plan klub jer bi Partizan bio domaćin i u narednim rundama.

"Biće ovo i finansijski udarac za klub. Mi dosta prihodujemo od ulaznica. Moramo sada da se okrenemo ABA ligi, vjerujem u ovu ekipu u potpunosti. Od prvog do posljednjeg košarkaša, a o stručnom štabu da ne govorim".

Huventud i Partizan su završili takmičenje iako su po procjenama mnogih bili među favoritima, pa je jasno da ovaj sistem ne odgovara jačim ekipama.

"To je jedan loš dan, nema prava da se razmišlja. Sistem jeste surov, igrate cijelu sezonu za neke četiri utakmice, nisam to vidio do sada, ali dobro, ne može samo nama da ne prija, tako je svima. Da li je sistem dobar, ostaje da se vidi. Ja mislim da nije dobar", iskreno je rekao Ostoja Mijailović.

Partizan sada odlazi na pauzu i do 18. maja neće igrati takmičarske mečeve. Tek tada počinje plej-of ABA lige za crno-bijele.

"Ohladiti glavu dan ili dva, a onda vidjeti kakvi su naredni koraci i kakav je plan rada. Ponavljam, život se nastavlja. Igrači su zdravi, odlični su momci, stvorili su hemiju. Igraju dobru košarku, pobjeđivali su atraktivne ekipe do sada, tako da ja vjerujem da ovaj tim može da osvoji titule. Idemo dalje sa borbom do kraja", podvukao je Mijailović.