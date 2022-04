Obradović pobjesnio na Avramovića: Detalj koji je svima promakao, evo zašto se Žoc iznervirao!

Aleksa Avramović je u finišu utakmice iznervirao Željka Obradovića, ali ne zbog promašenog zakucavanja nego odlaska do klupe Bursaspora.

Izvor: Sportklub/Screenshot

Partizan je išao ka pobjedi nad Bursasporom i prolasku u četvrtfinale Evrokupa, međutim veliki broj neobjašnjivih poteza u završnici meča "kumovao" je njihovoj neočekivanoj eliminaciji u ranoj fazi takmičenja.

Jedan od tragičara utakmice bio je Aleksa Avramović. Iako je postigao 23 poena i bio najefikasniji pojedinac kod crno-bijelih, bek iz Čačka je promašio zakucavanje na 75 sekundi do kraja koje je moglo da odvede Partizan na "plus sedam", ali navijači mu to nisu uzeli za zlo, kao ni u ostalom trener Željko Obradović.

Ono što mu je "Žoc" zamjerio dogodilo se na 9,7 sekundi do kraja - i to nije bio u pitanju bilo kakav košarkaški potez, nego odlazak kod klupe Bursaspora.

Dušan Alimpijević je tražio tajm-aut kako bi dogovorio posljednji napad svoje ekipe, a zajedno sa igračima Bursaspora potrčao je i Avramović. To je uradio kako bi "čuo akciju" i pomalo iznervirao protivnike, a sudije su ga odmah vratile na Partizanovu polovinu terena. Tamo ga je dočekao i ukor Željka Obradovića...

"Pa, šta radiš ti bre? Smiri se u pi**u materinu!", moglo je da se pročita sa usana Željka Obradovića prije napada koji će Bursi donijeti izjednačenje, a Partizanu novu akciju iz koje je Panter promašio trojku za pobjedu.

Pogledajte reakciju Obradovića na potez Avramovića!

