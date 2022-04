Poraz Partizana u jednoj riječi! Kevin Panter ju je dva puta ponovio - "Kazaću samo to..."

Kevin Panter je poslije poraza od Burse pokušao da objasni šta se dogodilo u dramatičnoj završnici i šta je sve koštalo crno-bijele plasmana u četvrtfinale Evrokupa.

Izvor: MN PRESS

Partizan je izgubio dobijeno. Sve je imao u svojim rukama, prednost od pet poena na 14.5 sekundi prije kraja (84:79) i onda je sve stalo. Umjesto prolaska u četvrtfinale Evrokupa, dogodio se krah. Bursa je iz "Arene" prošla dalje (95:103).

Šta se dogodilo sa crno-bijelima u toj završnici i zašto na kraju nije bilo radosti, već tuge, pognutih glava i emotivnih scena na samom parketu. Odgovore na ta pitanja pokušao je da pruži Kevin Panter. Najbolji igrač ekipe nije imao svoje šutersko veče (13, 3/10 za tri).

Posljednji je Amerikanac sa srpskim pasošem izašao iz svlačionice Partizana i pristao je da odgovara na novinarska pitanja. Vidno utučen zbog svega što se dogodilo.

"Nemam komentar stvarno, još uvijek pokušavam da shvatim šta se dogodilo. Iskreno, ne znam šta da kažem", počeo je Panter.

Imao je šut za pobjedu u posljednjim sekundama, da je pogodio ne bi se igrao produžetak.

"Odigrali smo dobar napad, šutirao sam, nisam pogodio."

Pogledajte 00:10 Panter promašio šut za pobedu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na direktno pitanje šta se dogodilo u tih posljednjih dvadesetak sekundi je imao kratak i jasan odgovor.

"Kolaps. Najlakše bih tako objasnio. Kolaps. To je to."

Nije ni sam siguran šta je bio ključ poraza.

"Ne znam stvarno šta se desilo, ne znam kako bih objasnio. Možda pritisak, možda, ne znam, nemam komentar"

Sistem Evrokupa od ove sezone je promijenjen, u nokaut fazi se igra samo jedna utakmica, nema prilike za popravni.

"Tako je kako je, znali smo pravila od početka. Jedna utakmica, Evrokup je donio to pravilo i to je to."

Pohvalio je publiku koja je na kraju tješila i Aleksu Avramovića.

"Ovo su najbolji navijači u Evropi, sa nama su i u dobrim i lošim trenucima."

Na kraju je govorio o onome što čeka i njega i saigrače. Pauza od skoro mjesec dana, pa plej-of ABA lige.

"Možda da bude i dobro i loše. Imamo vremena da se resetujemo. Neću sigurno tako brzo opet gledati snimak ovog meča. Svašta mi prolazi kroz glavu sada. Nije trebalo ovo da izgubimo, možemo da pričamo danima šta je moglo da bude drugačije. Izgubili smo na kraju. Znamo da moramo da osvojimo ABA ligu da bi igrali u Evroligi, ovaj meč može da nam posluži i kao dodatni motiv za to. Moramo da gledamo u budućnost. Desilo se ovo i idemo dalje", zaključio je Panter.

(MONDO)