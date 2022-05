Di si, Burazeru? Rađa se sa knedlom u grlu oprostio od Sretenovića: Ne bi on htio da plačemo

Nekadašnji saigrač Zorana Sretenovića Dino Rađa održao je emotivan govor na komemoraciji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Košarkašku javnost šokirala je vijest o preranoj smrti Zorana Sretenovića, legende Jugoplastike, košarkaša Crvene zvezde i Partizana, a kasnije uspješnog trenera u nizu klubova.

Jedan od prvih koji se oglasio povodom vijesti o Sretenovićevoj smrti bio je Dino Rađa, sa kojim je u Splitu imao poseban odnos. Tako je i na komemoraciji koja je održana u prostorijama Košarkaškog saveza Srbije upravo Rađa prvi održao govor.

Sa knedlom u grlu oprostio se od svog bivšeg cimera i saigrača i objasnio koliko je dubok odnos imao sa nekadašnjim plejmejkerom kultnog tima Jugoplastike.

"Di si, Burazeru? Tako smo do zadnjeg dana on i ja komunicirali. Sve svoje prijatelje iz ovog vremena smatram svojom braćom, međutim svakog od njih sam zvao nekim svojim nadimkom. Nekoga Toni ili Tonči, nekoga sam zvao Tata, Sobina, Burića sam zvao Bura, Perasa sam zvao Pekmen, a njega sam zvao Burazeru", počeo je Rađa.

Objasnio je da je imao poseban odnos sa Sretenovićem, te kako su se povezali čim je novi plejmejker stigao u Split i postao dio kasnije kultnog tima.

"Kad je došao u Split tamo nekad '86, nekako smo se povezali najviše on i ja. Možda zato što su nam cure bile košarkašice pa smo imali neke zajedničke teme, ali svakako pričati o njemu kao o čovjeku, mislim da on ne bi volio da mi sada plačemo i da tugujemo, jer je bio veseljak. Cijeli život mu je bio za*ebancija", završio je on.

Pogledajte kako je to izgledalo: