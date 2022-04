Zvezda ga otjerala, a onda je pokorio Evropu! Jedan poziv mu je promijenio život i poslao ga u košarkašku vječnost!

Preminuo je Zoran Sretenović, član dva kultna tima Jugoslavije, nekadašnji igrač Zvezde i Partizana i čovjek koji je igrao za dvije Jugoslavije i sa obje uzeo po jedno zlato.

Tužne vijesti pogodile su srpsku i evropsku košarku pošto je sa 57 godina preminuo nekadašnji plejmejker Crvene zvezde, Partizana i najtrofejnije generacije Jugoplastike Zoran Sretenović. Nekada proslavljeni košarkaš bio je uspješan i kao trener, a posljednji angažman imao je u Poljskoj u sezoni 2015/16.

Čuveni plejmejker počeo je svoju sportsku karijeru na fudbalskim terenima, a nakon što je trenirao u Voždovcu, Radu i kratko u Crvenoj Zvezdi treneri mlađih selekcije košarkaškog kluba Crvena zvezda zapazili su ga i odveli drugim putem!

Počeo je da trenira u Zvezdi 1979. godine, dvije godine kasnije je prešao u OKK Beograd u kome je odigrao svoje prve dvije seniorske sezone nakon čega je prešao u "svoju" Zvezdu! Ipak, nije mu se dalo!

"I kao mlad igrač želio sam da dokučim šta trener želi od mene da bih se nametnuo i dobio prostor za igru. To jedino nisam uspio da pročitam kod Ranka Žeravice. Neobično mi je bilo što na predsezonskim utakmicama dobijam šansu i koristim je, a onda, kad počne prvenstvo, recimo protiv Budućnosti vodimo s 40 razlike, ja i dalje na klupi. Zatim protiv Filipsa u Milanu igram 20 i kusur minuta pa opet ni sekund. Tako sve do plej-ofa 1986. U četvrtfinalu smo s mukom savladali Borac u Čačku. Odigrao sam odlično. Zaustavio sam njihovog najboljeg igrača Vladimira Androića. U drugoj utakmici polufinala protiv Cibone u Pioniru isto odličan. Pogotovo poslije te utakmice, i uprkos porazu u majstorici u Zagrebu, uprava me je uvjeravala da ću u sljedećoj sezoni dobiti punu šansu. Kao velikom zvezdašu, djetetu iz Beograda, mojoj sreći nije bilo kraja", ispričao je Sretenović jednom prilikom.

Trenirao ga i Bard! Fudbal je trenirao u Voždovcu, pa u Radu, gdje mu je trener bio Milan Živadinović! Prešao je kod Stevana Ostojića u Crvenu zvezdu, a onda je dobio upalu pluća i tako završio kratku fudbalsku karijeru!

Naredne sezone Vlade Đurović je preuzeo crveno-bijele saopštio mu je da ga ne vidi u svojim planovima za tu sezonu i predloženo mu je da ode na pozajmicu. Nije to želio, a taman kada je dogovorio prelazak kod Borislava Džakovića u Slobodu iz Tuzle desio se poziv koji mu je promijenio život!

Božidar Maljković ga je pozvao i tražio mu da dođe u Split! U to ljeto 1986. godine prihvatio je poziv i postao dio najmoćnijeg tima koji je Evropa vidjela!

Tim koji se tek nedavno vratio u prvu ligu u svojim redovima je skupljao bisere poput Dine Rađe, Tonija Kukoča, Zorana Savića, Velimira Perasovića... Tu su bili i iskusniji kao što je Luka Pavićević i pod vođstvom Maljkovića taj tim ne samo da je dominirao Jugoslavijom već je osvojio tri titule šampiona Evrope od 1989. do 1991 godine!

U Splitu je Sretenović proveo najljepše godine karijere, ali i najljepše životno doba! Našao je srodnu dušu, buduću suprugu Nadu Biuk, inače takođe košarkašicu!

"Bila sam plej, kao i moj muž, ali mnogo drugačija od njega. Kad sam mogla da dam koš, ja bih ga i dala, a ne kao Sreta. I kad ima zicer, vratio bi loptu drugom da pogodi. Glupo je da se upoređujem, ali bila sam tip igrača kao Saša Đorđević. Mogla sam da postignem 30 poena, ali i da imam deset asistencija. Za jedno Evropsko prvenstvo osamdesetih našla sam se na širem spisku selektora Milana Cige Vasojevića, što mi je mnogo značilo budući da su na mojoj poziciji, sasvim zasluženo, nezamjenljive bile Mara Lakić i Stojna Vangelovska. Kad sam igrački sazrela, počeo je rat. Predosjetila sam da je to i kraj moje karijere", ispričala je ona jednom prilikom.

Sretenović je bio jedan od posljednjih koji je otišao iz Splita, a nakon dvije godine u inostranstvu došao je u Srbiju i potpisao za Partizan. Odigrao je jednu sezonu u crno-bijelom, potom jednu za Borovicu u Rumi i onda se vratio u Crvenu zvezdu. Nažalost, ni drugi povratak u voljeni klub nije bio slavan...

"Zvezda je rana koja me peče. Razočaranje. U dva navrata nisam uspio da napravim karijeru u klubu u kojem sam počeo. Kao beogradsko dijete, i ja sam imao svoje idole, klub za koji navijam, u mašti sam zamišljao kako igram za klub koji volim. Potom, 1995. - novi veliki udarac, raspadanje Zvezdinog tima od početka sezone, situacija u klubu je bila dosta loša", prisjetio se Sretenović jednom prilikom.

Poslije toga je igrao do 2001. godine kada je završio karijeru u Poljskoj, a u trenerskoj karijeri koja je trajala 15 godina radio je u Srbiji, Crnoj Gori, BIH i Poljskoj.

Nije imao sreće ni sa nacionalnim timom, prvi put je u ekipu ušao 1991. godine na Evropskom prvenstvu i bio je dio ekipe koja je uzela zlato. A potom su došle sankcije i natjerale srpski tim da pauzira do 1995. Bio je dio tog kultnog tima iz Atine, a onda je završio reprezentativnu karijeru.