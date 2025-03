Veležu prija "Pecara": Druga pobjeda Mostaraca u Širokom Brijegu - het-trik Haićanina za 20 minuta!

Mostarski "rođeni" ove sezone upisali su samo tri gostujuća trijumfa, od čega dva protiv Širokog Brijega.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Velež je kao gost slavio protiv Širokog Brijega na "Pecari" 4:2 (2:0), te tako drugi put ove sezone savladao Širokobriježane na njihovom terenu. Koliko "rođenim" prija ovaj stadion pokazuje činjenica da su na gostovanjima ove sezone slavili samo tri puta, od čega dvaput protiv Širokog Brijega (treći protiv GOŠK-a).

Od 17. kola nisu Mostarci znali za pobjedu, a večeras su ubjedljivo slavili i tako pisali prvi trijumf ovog proljeća.

ŠIROKI BRIJEG - VELEŽ 2:5 (0:2)

/Jukić 54, Stanić 60 - Đurić 14, Mlinarić 32, Pijero 47, 56, 68/

Potpuno su gosti nadigrali rivala i do nogu ga potukli pred njihovom publikom. Već u 14. minutu Velež je stigao do vođstva preko Vasilija Đurića, da bi Mihael Mlinarić u 32. minutu povisio na 2:0. Tu nije bio kraj problemima za tim Deana Klafurića, kojem ništa nije polazilo za rukom u duelu sa nekadašnjim timom.

U finišu prvog poluvremena Filip Matić dobio je direktan crveni karton, pa su Širokobriježani cijelo drugo poluvrijeme igrali sa igračem manje.

Mostarci su to odmah iskoristili na početku nastavka, kada su preko Franca Pijeroa stigli i do trećeg gola. Bio je to za napadača sa Haitija prvi pogodak u dresu "rođenih".

KUP BIH Osim pomenuta dva trijumfa u Širokom Brijegu, u prvenstvu je Velež slavio i na trećem meču, ovaj put u Mostaru. Bilo je 3:1, ali su se Širokobriježani revanširali u četvrtfinalu Kupa BiH, kada su u oba meča bili bolji. Na domaćem terenu slavili su 2:0, a zatim i na stadionu "Rođeni" - 2:1.

Ivan Jukić je u 52. minutu bio blizu da vrati neizvjesnost, ali se ispriječila prečka, ali je dva minuta kasnije ipak uspio da savlada gostujućeg čuvara mreže i smanji na 1:3. Ipak, kratko je trajala radost Širokobriježana jer je nedugo zatim Pijero postigao i svoj drugi gol i ponovo Mostarcima vratio tri gola prednosti.

Goleadi tu nije bio kraj. Širokobriježani su sa desetoricom stigli i do drugog gola.

Mato Stanić u 60. minutu pogodio je za 2:4, što znači da je publika na "Pecari" za samo šest minuta vidjela tri gola. Iako Pijero do večeras nije uspio da se upiše u strijelce, za 20-ak minuta stigao je do het-trika. Haićanin, koji je u januaru pojačao Velež, treći gol postigao je u 68. minutu.

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Pranjić, Senić, Jukić (66. Kolarić), Matić, Bagarić (46. Jelavić), Stanić (81. Medić), Posavec, Matić (76. Iličić), Musa, Tomić (65. Prusina). Trener: Dean Klafurić.

VELEŽ: Karić, Ologo, Halilović, Pršeš, Hrkać (73. Šikalo), Pijero, Mlinarić, Pidro (36. Šturm), Đurić (73. Lauš), Vehabović, Srećković (66. Milak). Trener: Irfan Buz.

PREMIJER LIGA BIH - 23. KOLO:

Zrinjski - Sloboda 5:0 (1:0)

/Mulahusejnović 18 pen, 50, Bilbija 54, Memija 78, Majić 89/

Željezničar - Posušje (20.45)

Subota:

Sloga - Radnik (13.30)

Sarajevo - Igman (16.00)

Borac - GOŠK (20.45)