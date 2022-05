Sprema se moćni Virtus za Evroligu: Sve je počelo sa Teodosićem, sad dolaze dva bivša igrača Partizana!

Virtus je konačno osvojio Evrokup, a sada su ambicije mnogo veće.

Konačno je Virtus izborio svoje mjesto u Evroligi! Poslije nekoliko godina ulaganja uspjeli su u Bolonji da osvoje Evrokup, a najzaslužniji za to bio je Miloš Teodosić.

Generalni menadžer ove ekipe Paolo Ronci javno je rekao da je cijeli projekat počeo sa dovođenjem Teodosića i tako dao do znanja da će i naredne sezone u Evroligi srpski plejmejker predvoditi tim Serđa Skariola.

"Sve je počelo sa Teodosićem, svojim potpisom dao je dosljednost tome da bi ovdje mogli da dođu i drugi sjajni igrači. Teodosić je shvatio šta može da dobije u Bolonji i od kluba i od grada. Danas je igračima lakše da dođu ovdje. Miloš je naš koncept prihvatio sa velikim ponosom i u finalu je to demonstrirao, odigrao je izvanredno. I sami znate da kada dođu važne utakmice on nikad ne razočara. Žaite je MVP sezone u Evrokupu, a dio zasluga pripada i Teodosiću", ispričao je on.

Teodosić je bio MVP finala Evrokupa, ali će za veće domete biti potrebna pojačanja, a u Italiji znaju koga hoće. Prvenstveno želi da produže ugovor sa Tornikeom Šengelijom koji je tokom sezone stigao nakon raskida sa CSKA.

A za poziciju centra mete su dva bivša igrača Partizana. Jan Veseli iz Fenerbahčea i Nikola Milutinov iz CSKA su na listi, a vidjećemo kako će se odvijati ti planovi Paola Roncija.