Moram da priznam, uplašila sam se za Vasu! Micić je preživio tragediju dok je bio sa reprezentacijom i izašao je jači

Nina Micić je progovorila o tragediji koja se porodici desila dok je Vasilije bio sa reprezentacijom Srbije na Svjetskom prvenstvu u Kini.

Izvor: MN Press/Instagram/screenshot/vasamicic13

Vasilije Micić je sada najbolji evropski strijelac i dio druge petorke Evrolige, još uvijek aktuelni MVP ovog takmičenja! O njegovom nevjerovatnom usponu nedavno je pričao i Miško Ražnatović, a tokom karijere reprezentativca Srbije pogodila je jedna tragedija.

Dok je bio sa reprezentacijom na Svjetskom prvenstvu u Kini 2019. umrla je njegova majka Vesela Micić. Vasilijeva sestra Nina, inače uspješna snouborderka, sada je za dokumentarni film Evrolige "Zemlja MVP-eva" pričala o tome.

"Naša majka je bila, jeste i biće svjetlost naših života jer je bila najoptimističnija osoba koju sam ikada upoznala i maksimalno nas je podržavala. Čak i dok je bila bolesna dolazila je da gleda utakmice ili da me podsjeti. Za nju nije bilo izgovora. Svima bih poželjela takvu majku", rekla je Nina.

Predstavnica Srbije na Zimskim olimpijskim igrama 2014. godine istakla je da su Vasa i Vesela bili jako slični i jako povezani.

"Njih dvoje su bili jako bliski, a Vasa je praktično isti kao naša majka karakterom. Vidite kada uđe negdje svi gledaju u njega šta god da uradi. Tako je bilo i sa njom", otkrila je ona.

Na kraju je priznala da se bojala njegove reakcije, ali da je plejmejker Anadolu Efesa uspio da na nevjerovatan način prebrodi tu tragediju.

"Moram da vam kažem da sam se nakon što smo izgubili majku malo plašila kako će on biti. Ali onda je on počeo da bude sve bolji i mislim da je u glavi imao da bi ona jedino htjela da nas oboje budemo srećni i da radimo ono što radimo. Nevjerovatno je koliko je bio jak, koliko je uspio mentalno to da prevaziđe i uradi ono što je uradio", zaključila je Nina.