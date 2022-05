"Teo mi je kum, ali nismo pričali godinu dana"! Nenad Krstić otkrio kada su se posvađali - 12 mjeseci ćutali u sobi!

Nenad Krstić otkrio zanimljivu anegdotu o svađi sa kapitenom srpske repezentacije.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski centar Nenad Krstić otkrio je za Evroligin dokumentarac o "Srbiji, zemlji MVP-eva" kako čak godinu dana nije razgovarao sa svojim kumom Milošem Teodosićem. I to dok su bili saigrači i cimeri!

Nekadašnji kapiten reprezentacije otkrio je koliko je blizak sa Teom, osvajačem Evrolige iz 2016. godine, ali i kako su se jednog ljeta posvađali i nisu mogli da to ostave za sobom čitave sezone

"Posvađali smo se na pripremama reprezentacije i godinu dana nismo pričali. Možete da zamislite kako je bilo kada ste godinu dana cimer sa nekim, a ne razgovarate. Igrali smo u finalu i mislim da je to bilo najbolji trenutak za nas da igramo zajedno. Uvijek mi je dodavao loptu, poslije toga smo naravno nastavili da razgovaramo, ali mi je dodavao i kada nismo pričali", rekao je Krstić.

Teodosić je i on su sjajno sarađivali i u Moskvi u dresu reprezentacije, osvajali trofeje i velike medalje, a Teo je ove nedelje sa Virtusom ponovo na tronu, jer je osvojio Evrokup i vratio se u Evroligu, čiji je bio MVP 2010.

"Igrao sam sa Milošem od 2011. do 2013 u CSKA, ali i od 2008. do 2014. u reprezentaciji i znam ga veoma dobro. Prošli smo kroz mnogo dobrih i loših stvari. Mi smo kumovi i veoma, veoma smo bliski. Igrao sam sa njim na poziciji 'pet', dobio sam mnogo lakih koševa. Ne morate da budete mnogo dobri igrači da biste uz njega pogađali. On čini stvari mnogo lakšim na terenu, a ostale igrače čini boljim. To je veoma važno za velike igrače", dodao je Krstić.

Krstić je poslije Moskve dvije godine nosio dres Efesa i poslije nekoliko teških povreda završio veliku karijeru 2016. Nažalost, sa samo 33 godine.