Počinje spektakl u Beogradu - ko će u finale Evrolige? Četiri tima idu po pehar, za koga Srbija navija? (ANKETA)

U Beogradu danas počinje fajnal-for Evrolige. Na programu su dva polufinala. Prvo igraju Efes i Olimpijakos, pa Real i Barselona.

Ovo su svi čekali, vrijeme je za fajnal-for Evrolige! Beograd je domaćin spektakla! Najbolji evropski klubovi boriće se za trofej u "Areni" (od 19. do 21. maja). Ove sezone to su Barselona, Efes, Real Madrid i Olimpijakos. Oni su bili među osam najboljih poslije ligaškog dijela, pa su onda slavili u svojim četvrtfinalnim mečevima i došli do mjesta u završnici.

Neko od njih će u subotu uveče podići pehar namijenjen šampionu, ali će prije toga uslijediti polufinalni dueli i meč za treće mjesto. Jedni će se radovati, drugi će tugovati, ko će biti na kojoj strani? Vidjećemo.

U četvrtak veče su na programu dva meča. Podsjetićemo vas kako su ovi timovi igrali u dosadašnjem dijelu sezone, ko su nosioci igre, na koga treba obratiti pažnju. Veliki faktor u svemu mogli bi da budu i navijači.

Prema onome što je moglo da se vidi najveću podršku imaće Olimpijakos, veliki broj navijača iz Grčke je došao da podrži crveno-bijele koji će imati i podršku od pristalica Crvene zvezde, svog bratskog kluba. Biće pakleno u dvorani sigurno. U anketi ispod nam kažite svoje mišljenje o finalistima.

OLIMPIJAKOS - EFES (18 ČASOVA)

Prvo polufinale igraće aktuelni šampion Efes protiv Olimpijakosa. Turski tim je u ligaškom dijelu igrao sa previše oscilacija i padova i to je razlog zbog kog su sezonu završili kao sedmi. Grčka ekipa je sa druge starne završila kao druga, tik iza Barse i pokazala je u više navrata da nije za potcjenjivanje.

U oba prethodna meča je slavio domaći tim. Prvo Efes Istanbulu u novembru (88:69), pa onda u Pireju poslije produžetaka Olimpijakos došao do trijumfa (87:85). A, interesantno je da će ovo biti njihov 45. duel. Za sada je neriješeno (22:22).

Gledajući timsku statistiku Efes je napadački za nijansu bolji (81,7 naspram 80,4) poena po meču), dok je defanzivno Olimpijakos znatno bolji (primaju 80,3 poena naspram 85.1 poen).

Znaju se lideri na obje strane. Na jednoj su najbolji strijelac Evrope Vasilije Micić i Šejn Larkin, uz Krunoslava Simona, na drugoj Kostas Slukas i član idealne petorke Saša Vezenkov, sa prekaljenim Jorgosom Printezisom. Ovako izgleda statistika lidera - Micić (18,2, 4,6as, 2,6sk), Larkin (14,6, 5,3as i 3sk), Simon (6,9, 2,8sk, 2,6as), a na drugoj strani Slukas (11,9, 4,9as, 2,6sk), Vezenkov (13,7, 5,8sk, 1,5as), Printezis (3,7, 1,3sk).

Izvjesno je da će publika u "Areni" biti na strani crveno-bijelih iz Pireja, čemu se nada i Jorgos Barcokas, ali je jasno i da će Ergin Ataman na to pripremiti Micića, Larkina, Fiipa Petruševa i ekipu.

BARSELONA - REAL MADRID (21 ČAS)

"El klasiku" ne treba posebna najava. U toj utakmici uvijek sve "pršti" bilo da se radi o prijateljskom meču, ACB ligi, španskom Kupu, a kamoli ovako važnom susretu kakav je polufinale Evrolige. Na jednoj strani iskusni Pablo Laso, na drugoj temperamentni Šarunas Jasikevičijus.

U dva evroligaška okršaja ovih timova pobjedu je odnijela Barselona. Prvo u decembru na svom terenu (93:80), pa onda u februaru u Madridu (86:68). Svakako će i to biti motiv više za "kraljevski klub" koji je baš u Beogradu osvojio titulu 2018. godine na krilima Luke Dončića. On sada nije tu, ali su tu neki drugi igrači.

Timska statistika kaže sljedeće - Barsa je bolja napadački (81,4 naspram 79,3 poena), dok je Real bolji u defanzivi (73,6 naspram 75,5). Madriđani su uz to bolji u skoku, pa se očekuje i zanimljiva borba u reketu.

Lideri su poznati. U Barsi su to MVP Nikola Mirotić, plej Nik Kalates odlični Niko Laprovitola, na drugoj strani su to Serhio Ljulj, Geršon Jabusele i džin u reketu Valter Tavares. Ovako izgleda statistika Lidera - Mirotić (16,6, 5,1sk, 1,2as), Kalates (7,4, 6as, 3,9sk), Laprovitola (9,5, 3,1as, 1,9sk), a sa druge strane su to Ljulj (8,6, 2,7as, 1,7sk), Jabusele (11,9, 4,7sk, 1,6as) i Tavares (10,9, 7,6sk, 1,7blk).

Biće zanimljivo vidjeti na čijoj strani će biti publika u ovom susretu.

