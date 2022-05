Srpski mentalitet? Odrastao sam uz takve igrače: Vasa sjeo pored Atamana, a trener je osjetio da je to on!

Srpski as i turski stručnjak još jednom su se osvrnuli ka Micićevoj trojci za pamćenje.

Vasilije Micić je poslije trojke za plasman u finale Evrolige u Štark areni govorio o "srpskom mentalitetu". Dan kasnije, objasnio je novinarima u Štark areni na šta je mislio kada je pričao o tome.

"Generalno, što se tiče mentaliteta, to je malo i preuveličana stvar kada je u pitanju srpski mentalitet, to je više bila komparacija, ali mislim da mi kao nacija imamo pozitivni stav prema teškim situacijama i volimo da preuzimamo odgovornost. Odrastao sam igrajući sa dosta kvalitetnih igrača koji su to isto radili i nadao sam se da ću biti u toj istoj poziciji. Nisam imao puno prilika da rješavam utakmice kao juče i jako je dobar osjećaj i mnogo mi je drago što se to desilo ovdje".

Micić sa saigračima iz Efesa u subotu ima šansu da pobjedom protiv Reala "veže" evroligaške titule, koju su osvojili i prošle godine u Kelnu.

"Ne pričamo mnogo o tome, srećan sam što smo do sada napraivli velike rezultate, ali svi ovdje znaju da je najbolje kad osvojiš titulu. Nećemo imati manje motivacije, apsurdno je da pričamo o tome. Svaki igrač će biti spreman, moraš da igraš do kraja da bi pobijedio", izjavio je najbolji plejmejker Evrope.

Micić je u polufinalu imao zdravstvenih problema zbog kojih je sporo ulazio u ritam, ali je bio pravi kada je bilo najbitnije - u posljednjem napadu.

"Došao sam rovit, ali to je sudbina svakog igrača koji igra na ovom nivou, da te prepreke brzo rješava. Htio sam da to što prije riješim, imali smo problem na bekovskoj poziciji, ali sam ostao miran", objasnio je Vasa.

Takođe, na konferenciji pred finale (subota, 19) bili su i predstavnici Real Madrida, kao i Vasilijev trener Ergin Ataman, koji je objasnio odluku da povjeri loptu srpskom asu, govoreći o svom liderskom tandemu Micić - Larkin.

"Imam šampione i oni uživaju da igraju u našem sistemu. Naš sistem im daje odgovornost da trče, da igraju u tranziciji i to je veoma produktivno za igrače na perimetru, bekove. Na kraju, nekad odlučim ko će da šutne na tajm-autu, kada procijenim ko je u boljem ritmu. Šejn je imao povredu u posljednjoj čeetvrtini i imao je van igre tri-četiri minuta, poslije se pridružio. Nije se vratio na teren sa istim ritmom koji je imao u prvom poluvremenu, a imao je prije toga problem da probije Slukasa u igri '1 na 1'. Osjetio sam na tajm-autu da je Micić spremniji i moćniji u tim situacijama. Pokušali smo da iskoristimo 'pik end pop' da napadnemo tako Vezenkova. Nisam mu rekao da šutira. Uvijek im kažem da preuzmu odgovornost i da čitaju šta se dešava. On je pročitao situaciju, imao odgovornost, imali smo nekoliko lakših napada od posljednjeg, ali nismo uspjeli da postignemo koš. Ipak na kraju je on pogodio. U plej-ofu protiv Milana Šejn mi je rekao da je hot, rekao je i Miciću, jer su veoma dobri drugovi. Micić mu je dao loptu. To je taj osjećaj unutar ekipe i među igračima, oni igraju četiri godine zajedno", rekao je Ataman.

