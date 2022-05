Mislite samo se pojavi Jokić, a onda će svi da skinu gaće... Pešić ljut zbog priče o "MVP Srbiji" - To ništa ne znači!

Svetislav Pešić prokomentarisao je sjajne igre Micića i Jokića u svojim klubovima.

Izvor: Profimedia/MN Press

Srbija može da se pohvali: Nikola Jokić je najbolji igrač NBA lige, dok su Vasilije Micić i Miloš Teodosić dobijali MVP priznanja za završnice Evrolige i Evrokupa.

Ipak, to nije nikakva garancija za uspjehe reprezentacije Srbije poručuje selektor Svetislav Pešić. Smatra da se previše podigla euforija zbog individualnih priznanja, odnosno navodi da je košarka ipak individualni sport u kome je najvažniji kolektiv, što se mnogo puta do sada pokazalo.

"Svi se radujemo individualnim trofejima naših igrača, ali ne bih to stavljao u centar pažnje. I prošle godine smo imali MVP-ije ovoga i onoga, pa nismo otišli na Olimpijske igre", rekao je Svetislav Pešić za "Večernje novosti".

"Kad je došlo do toga da reprezentacija treba da igra i pobjeđuje, nema ih nigdje. Neko otkaže, neko dođe povrijeđen i tako dalje. Drago nam je i zbog Jokića i zbog Micića, ali to ništa ne znači. Čak ni Đoković ne ide sam na Rolan Garos, nego mu je potrebna ekipa. Lijepo je to što reprezentacija Srbije postaje prepoznatljiva i po individualnim kvalitetima igrača, što je značajno, ali nije presudno".

Svetislav Pešić dodaje da svi rade na tome da košarkaši "prihvate reprezentaciju kao dio svoje karijere" i da je to veoma teško pošto su se okolnosti promenile.

Umjesto da se priča o kvalifikacijama i predstojećem Evrobasketu u septembru, svi pitaju kad će Jokić...

"Glavna tema je da li će Jokić igrati na Evropskom prvenstvu, niko ne pita za nekog drugog igrača. Pošto je on MVP, treba samo da izađe na teren i onda će svi da skinu gaće. Kad bih rekao da je Njemačka apsolutni favorit, skočili bi da kažu 'ovaj je, definitivno, budala'. Kao kada sam rekao da je Kalinić jedan od naših najvažnijih igrača, a možda i najvažniji...", podjsetio je Pešić na svoju skorašnju izjavu koja je podigla dosta prašine.

"Kari" je poručio da najbolju ekipu na kraju ne čine najbolji igrači, nego oni koji nauče međusobno da funkcionišu, kao što je to recimo u Efesu...

"Najbolju ekipu ne čine najbolji igrači, nego oni koji međusobno najbolje funkcionišu. Imamo PSŽ sa tri svjetska igrača, a ne mogu da osvoje Ligu šampiona. To zavisi i od trenera i od cjelokupnog projekta. Efes je ekipa koja je već četiri godine na okupu sa nekim malim promjenama, imaju kontinuitet, dobro se poznaju i svi su prihvatili da su Micić i Larkin igrači koji uzimaju loptu u odlučujućim momentima. Na kraju je to, ipak, timska pobjeda", zaključio je selektor Srbije.

Evropsko prvenstvo u košarci se igra od 1. do 18. septembra, a Srbija u grupi igra protiv Češke, Poljske, Finske, Izraela i Holandije.